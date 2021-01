Saranno ancora una volta Juve e Viola a giocarsi la Supercoppa italiana di calcio femminile (domenica 10, alle 15)

Calcio femminile, Supercoppa italia, semifinali – Saranno ancora una volta Fiorentina e Juventus a giocarsi la Supercoppa di calcio femminile. Nel recente passato era già accaduto altre due volte, con una vittoria a testa. Ma in questa stagione la sorpresa è evidente. Considerando soprattutto la grande fatica che la Juventus ha dovuto macinare per aggiudicarsi la semifinale contro la Roma.

Juventus-Roma

Finisce 2-1 dopo 120’ di gioco. Per la prima volta la squadra che sta dominando la stagione ha concretamente rischiato di perdere: la vittoria per la Juventus, contro la Roma, arriva solo ai tempi supplementari propiziata da un gol della solita Girelli. Una Roma di altissimo livello: attacca, spreca un calcio di rigore che Andressa spedisce alto, rimonta il vantaggio juventino siglato da Bonansea creando diverse palle gol e siglando in avvio di ripresa l’1-1 con Swaby. Fino alla fine gara in equilibrio con tante opportunità da una parte e dall’altra. A pochi secondi dai calci di rigore, con la Juve che fino a oggi ha sempre vinto senza mai cedere un solo punto, ecco il provvidenziale colpo di testa vincente di Girelli che manda in finale la Juventus per la terza volta consecutiva.

Fiorentina-Milan

La grande sorpresa arriva dalla seconda semifinale nella quale il Milan femminile si lascia rimontare dalla Fiorentina: una grande opportunità persa per la squadra rossonera nonostante una ottima partita. Milan subito in vantaggio con Giacinti al 6’ con un delizioso pallonetto. Poi diverse occasioni sprecate per il raddoppio prima che la Fiorentina ribalti la partita: il pareggio è di Kim, al 56’. E dopo altre occasioni da gol sprecate dal Milan arriva il 2-1 siglato da Korenciova, di testa, su azione di calcio d’angolo. Gara apertissima fino alla fine. Ma sono le Viola più vicine al terzo gol che non il Milan al raddoppio.

La Finale

Finale dunque tra Juventus e Fiorentina: come lo scorso anno, vinse la Juve, e due anni fa (vinse la Fiorentina). Si gioca di nuovo al Comuna di Chiavari alle 12.30 di domenica 10 gennaio.

I tabellini

Juventus-Roma 2-1 (dopo i tempi supplementari)

JUVENTUS: Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso (6’ st Zamanian), Galli, Rosucci (19’ st Pedersen); Bonansea (30’ sts Staskova), Hurtig (19’ st Alves), Girelli. A disp.: Tasselli, Gama, Skovsen, Giordano, Berti. All.: Guarino

ROMA: Ceasar; Erzen (31’ st Soffia – 28’ sts Corelli), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Ciccotti, Giugliano, Andressa (1’ pts Bonfantini); Thomas, Serturini (44’ st Baldi), Lazaro. A disp.: Bernauer, Hegerberg, Corrado, Severini, Battistini. All.: Bavagnoli

ARBITRO: Marcenaro. Assistenti: Valletta e Lattanzi. IV Ufficiale: Calzavara

RETI: 23’ pt Bonasea, 3’ st Swaby, 11’ sts Girelli

Fiorentina-Milan 2-1

FIORENTINA: Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli (41’ st Cordia); Kim, Neto, Middag, Vigilucci (17’ st Clelland); Bonetti; Sabatino. A disp.: Ohrstrom, Jensen, Ripamonti, Monnecchi, Baldi, Pastifieri, Mani. All.: Melani

MILAN: Korenciova; Fusetti (43’ st Rizza), Agard, Spinelli; Bergamaschi, Jane (34’ st Simic), Grimshaw (34’ st Conc), Boquete, Tucceri Cimini, Dowie (39’ st Salvatori Rinaldi), Giacinti. A disp.: Piazza, Rask, Tamborini, Vitale, Mauri. All.: Ganz

ARBITRO: Miele. Assistenti: Massimino e Gualtieri. IV Ufficiale: Grasso

RETI: 6’ pt Giacinti, 11’ st Kim, 20’ st Quinn

