In attesa che riparta la Serie A, il calcio femminile assegna uno dei trofei più prestigiosi della stagione: la Supercoppa, in lizza Juventus, Milan, Fiorentina e Roma

Supercoppa Italiana femminile, la Final Four – Un format tutto nuovo per la Supercoppa Italiana femminile che va in scena il 6 gennaio con le sue semifinali (alle 12 Juventus-Roma, alle 18 Milan-Fiorentina): una Final Four che promette di essere interessante e avvincente. Il modo migliore per cominciare il nuovo anno.

Juventus-Roma

Si gioca sul campo sintetico di Chiavari, lo stesso dove gioca la Virtus Entella di Serie B, a porte chiuse: ma con diretta su SKY e TIMVision. I motivi di interesse sono molti. Juventus-Roma vede di fronte due squadre che vivono momenti opposti. Juventus imbattuta e apparentemente imbattibile. Squadra che fino a oggi ha dominato la stagione e il campionato forte della top scorer assoluta (Girelli con 11 gol) e che la Roma l’ha già strapazzata in campionato, 4-1 il 12 dicembre scorso.

La Roma ha ottenuto solo tre vittorie e ha subito tanti, troppi gol: “La stagione non sta andando benissimo – dice il capitano giallorosso Bartoli – ma abbiamo le potenzialità per riscattarci. Il gioco c’è, mancano consapevolezza e cattiveria sotto porta. Dobbiamo essere convinte e continuare a lavorare sui dettagli”.

Milan-Fiorentina

Problemi seri per la Viola, alle prese con quattro casi di positività al Covid che hanno complicato lo schema di allenamenti e soprattutto la scelta della formazione, in particolare in avanti. Il Milan femminile è secondo in classifica, imbattuto se si eccettua la sconfitta in casa nel big match contro la Juventus di San Siro e l’ultima trasferta l’ha vinta proprio a Firenze, decimo turno di Serie A (0-1 con gol di Spinelli).

Supercoppa, la Storia

La Supercoppa arriva così alla sua 24esima edizione, la quarta dopo la riforma dei campionati. La Juventus è campione in carica dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno al Manuzzi di Cesena, 2-0 e insegue il suo secondo trofeo: dopo la delusione della sconfitta del 2018, a Spezia, sempre contro la Fiorentina che vinse 1-0.

La Torres è la squadra che vanta il maggior numero di Supercoppa in bacheca, ben sette con tre finali perse. Due quelle dei Milan (1998 e 1999) una della Fiorentina (2018) per la Roma si tratta di un esordio assoluto.

Dove vedere le partite femminili di Supercoppa

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da TIMVision e da Sky (Sky Uno): Juventus-Roma è affidata a Gaia Brunelli, Fiorentina-Milan a Paolo Ghisoni. Al commento tecnico la bravissima Martina Angelini, livornese, tecnico molto apprezzato ma soprattutto voce molto competente sul calcio femminile internazionale, quasi venti anni di esperienza dopo gli esordi su Eurosport.