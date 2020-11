Calcio femminile la Juve si aggiudica lo scontro diretto contro il Sassolo Risultati e classifica serie a donne

Calcio Femminile, Serie A – Juventus sempre più padrona del campionato; dopo avere battuto il Milan a San Siro nel primo vero scontro diretto della stagione, le bianconere strapazzano anche il Sassuolo, alla sua prima sconfitta stagionale.

Juventus Woman inarrestabile

É la solita Juve, autorevole, solida che non concede quasi nulla: anche se il Sassuolo, per lo meno nel primo tempo, si dimostra una squadra all’altezza della sua classifica e della propria imbattibilità.

Juventus che sblocca il risultato dopo aver corso qualche rischio solo al 57’ con un bel colpo di testa di Sembrant su azione di calcio d’angolo. Il Sassuolo stenta a reagire, fallisce il pari con Mihashi, e la Juve chiude subito la discussione: raddoppio di Caruso. Nel finale arrivano i gol di Cernoia, all’84’ e di Zamanian, all’87’. Il 4-0 conclusivo è un punteggio troppo pesante, forse ingiusto per un buon Sassuolo che precipita al terzo posto e a cinque lunghezze dalla Juventus capolista. La vera notizia è, per una volta, il digiuno di Girelli e Bonansea che rimangono a secco.

Il Milan femminile batte il Napoli

Al secondo posto torna il Milan che nell’anticipo batte in trasferta il Napoli: la squadra di Maurizio Ganz ha tre punti di ritardo (la sconfitta di San Siro) ma è forte di sei vittorie in sette partite. Partita non semplicissima per le diavolette, in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Giacinti per un fallo di mano di Kubassova. Il Napoli gioca bene, non sembra nemmeno ultima e a quota zero. Ma le rossonere raddoppiano al 55’ ancora con Giacinti su appoggio di Fusetti e poi sono brave a concedere poco. Qualche rischio solo nel finale quando il Milan rimane in dieci per l’espulsione di Vitale il calcio di rigore che riapre la partita all’84’, trasformato da Goldoni. Il Milan regge e porta a casa i tre punti.

Roma ed Empoli inseguono

La Roma calcio femminile viene bloccata in casa dalla Fiorentina, 2-2 e aggancia l’Empoli al quarto posto a quota 12. Nel derby toscano l’Empoli va in vantaggio con Prugna, ma spreca molto e subisce la rimonta del Florentia San Gimignano con Pugnali e Cantore.

Torna alla vittoria e alla posta piena l’Inter che regola con tre gol la Pink Bari: strepitosa la rete del vantaggio di Marinelli, autrice di una doppietta. Pareggio a reti bianche tra Hellas Verona e San Marino Academy.

Calcio femminile i numeri del campionato

Juventus che prosegue la sua marcia incontrastata: sette vittorie in altrettante partite. Prossimo turno che vedrà le bianconere in trasferta contro la Florentia San Gimignano.

Risultati 7a giornata Serie A femminile

Juventus – Sassuolo 4-0

57’ Sembrant (J), 69’ Caruso (J), 84’ Cernoia (J), 89’ Zamanian (J)

Hellas Verona – San Marino Academy 0-0

Napoli Femminile – Milan 1-2

16’ rig. Giacinti (M), 55’ Giacinti (M), 84’ rig. Goldoni (N)

Roma – Fiorentina 2-2

11’ Sabatino (F), 19’ Lazaro (R), 66’ Serturini (R), 80’ Bonetti (F)

Florentia San Gimignano – Empoli 2-1

9’ Prugna (E), 57’ Pugnali (F), 60’ Cantore (F)

Inter – Pink Bari 3-0

36’ Marinelli (I), 44’ Mauro (I), 83’ Marinelli (I)

La classifica dopo sette turni

SQUADRA PT G V N P F S DR MI Juventus Women 21 7 7 0 0 21 3 18 6 Milan Women 18 7 6 0 1 18 4 14 3 Sassuolo 16 7 5 1 1 15 8 7 1 Empoli Ladies 12 7 4 0 3 20 9 11 -3 Roma Women 12 7 3 3 1 11 8 3 -1 Fiorentina 10 7 3 1 3 15 14 1 -5 Inter 10 7 3 1 3 11 14 -3 -3 Florentia S.G 9 7 3 0 4 6 9 -3 -4 Hellas Verona 7 7 2 1 4 3 7 -4 -8 San Marino 4 7 1 1 5 3 21 -18 -9 Pink Bari 3 7 1 0 6 2 16 -14 -10 Napoli Femminile 0 7 0 0 7 4 16 -12 -13

Programma dell’8a giornata

Sabato 14 e domenica 15 novembre

Empoli – Inter

Florentia San Gimignano – Juventus

Pink Bari – Fiorentina

San Marino Academy – Napoli Femminile

Milan – Roma

Sassuolo – Hellas Verona