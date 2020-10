Serie A calcio femminile, Juventus: sesta vittoria consecutiva. Il Milan femminile vince il derby. Highligts della partita

Calcio femminile – Una Juventus inarrestabile mantiene la leadership, a punteggio pieno, nel campionato di calcio femminile di Serie A. Bianconere che non hanno avuto alcuna difficoltà nel conquistare i tre punti sul campo della Pink Bari: un secco 4-0 firmato da Caruso, Girelli (sempre in gol a ogni turno) e Cernoia per poi servire il poker nel finale con Staskova, al suo primo centro in campionato. Juventus al comando con sei vittorie in altrettante partite e 18 punti.

il Milan vince e insegue la Juve



Il Milan femminile regge il ritmo della capolista bissando il successo del derby di Serie A firmato da Ibrahimovic e battendo l’Inter 4-1. In ambito femminile è Dowie a fare la differenza: firma il vantaggio e una doppietta, ma regge il gioco per tutta la durata della partita con grandissimo stile. Inter che dopo il provvisorio pareggio, siglato di testa da Marinelli, si perde e alla lunga scompare dal campo in un’evidente gap tecnico. Le altre reti rossonere sono di Giacinti, dribbling delizioso e tiro vincente su assist di Rizza, e Conc. Sugli scudi anche il portiere del Milan, Korenciova, che a risultato ormai acquisito para un rigore a Marinelli.

La sorpresa Sassuolo calcio femminile

Ormai non si può nemmeno più considerare una sorpresa il Sassuolo che gioca bene, diverte, segna tanto e dimostra di poter reggere il ritmo della Juve. Il Sassuolo è davvero una splendida realtà che può andare molto lontano: di Dubcova, Mihashi e della sempre più brillante Bugeja le reti del 3-0 con il quale il Sassuolo batte nettamente una Florentia San Gimignano che per altro aveva giocato un ottimo avvio di gara sfiorando più volte la rete, e sprecando moltissimo.

Vincono Fiorentina, Empoli e Roma

Vince di misura il Verona sul campo della Fiorentina, gol di Bragonzi. Resta invece a quota zero il Napoli – sei sconfitte in altrettante partite – battuto un po’ fortunosamente dalle ragazze dell’Empoli che puniscono in modo forse eccessivo le azzurre. Napoli che spreca un gol praticamente già fatto con Goldoni e subisce la rete decisiva da Cinotti a pochi minuti dal termine.

Vittoria a tempo quasi scaduto anche per la Roma femminile che beffa le ragazze della San Marino Academy, protagoniste ancora una volta di una gara bella ma un po’ svagata e sfortunata. Partita bellissima: Roma due volte in vantaggio e due volte raggiunta. Il 2-3 decisivo arriva a pochi secondi dalla fine con Serturini che va via sul filo del fuorigioco e trova la rete decisiva.

I numeri del campionato

C’è grandissima attesa per lo scontro tra Juventus e Sassuolo, in programma nel prossimo turno.

Risultato dei posticipi della sesta giornata di Serie A

Sassuolo – Florentia San Gimignano 3-0

Empoli – Napoli Femminile 1-0

San Marino Academy – Roma 2-3

Milan – Inter 4-1

Pink Bari – Juventus 0-4

Fiorentina – Hellas Verona 0-1

La classifica dopo sei turni



SQUADRA PT G V N P DR Juventus Women 18 6 6 0 0 14 Sassuolo Calcio Femminile 16 6 5 1 0 11 Milan Women 15 6 5 0 1 13 Empoli Ladies 12 6 4 0 2 12 Roma Women 11 6 3 2 1 3 Fiorentina Femminile 9 6 3 0 3 1 Inter Milano Women 7 6 2 1 3 -6 Florentia San Gimignano 6 6 2 0 4 -4 Hellas Verona Women 6 6 2 0 4 -4 Pink Bari 3 6 1 0 5 11 San Marino Academy 3 6 1 0 5 -18 Napoli Femminile 0 6 0 0 6 -11

Programma della settima giornata di Serie A

Sabato 7 e domenica 8 novembre

Napoli Femminile – Milan

Roma – Fiorentina

Florentia San Gimignano – Empoli Ladies

Inter – Pink Bari

Juventus – Sassuolo

Hellas Verona – San Marino Academy

