Calcio femminile serie A la Juventus batte la Fiorentina e il Milan donne torna a vincere

Nel campionato di calcio femminile di Serie A giunto al suo quinto turno di gara, non si ferma la corsa della Juventus che conquista la sua quinta vittoria consecutiva senza alcuna incertezza.

Juventus Fiorentina 4 – 0 la partita

Con una netta vittoria per 4-0 in una partita mai in discussione, la Juventus conquista il suo quinto successo regolando la Fiorentina senza alcuna incertezza. Juve subito in gol con Girelli su azione di calcio d’angolo. Per l’attaccante bianconera, l’unica che è riuscita ad andare a bersaglio in ognuna delle cinque gare in calendario, è la sesta rete. Solo la grande Patrizia Panico era riuscita a fare altrettanto. Le altre reti arrivano da Alves, che ribadisce in rete un calcio di rigore parato alla Girelli, poi Bonansea e Lina Hurtig contro una Fiorentina in affanno fin dall’inizio anche per via dell’espulsione di Quinn già al 13’.

Milan e Sassuolo vincono

Alle spalle della Juve resiste il Sassuolo che per la verità soffre parecchio contro il San Marino, rilanciato dalla sua prima storica vittoria ottenuta domenica scorsa in casa. Le emiliane vincono solo grazie a un colpo di testa vincente di Pirone allo scadere dopo che le sammarinesi si erano rivelate estremamente attente in difesa.

Dopo la sconfitta nel big match contro la Juventus torna a vincere il Milan femminile che nell’anticipo aveva battuto l’Empoli per 0-3, in trasferta, su un campo tutt’altro che semplice. Gara in grande equilibrio anche dopo il vantaggio rossonero con Jane, al 23’. Il raddoppio di Giacinti arriva solo nel finale e il 3-0 di Tucceri Cimini, firmato in pieno recupero, è una punizione troppo severa per le toscane, protagoniste di un’ottima gara.

Gli altri risultati campionato femminile serie a

Vittorie di Florentia e Verona: le toscane battono di misura il Napoli Femminile grazie a un calcio di rigore trasformato da Cantore e rimediato in extremis da Pugnali. Anche il Verona calcio donne vince 1-0 in casa contro la Pink Bari. Decisivo anche qui un rigore trasformato da Bragonzi al 33’.

In settimana il giudice sportivo aveva ufficializzato la vittoria a tavolino dell’Inter femminile ai danni del Napoli, 0-3, per una distinta compilata in modo non regolamentare. Una ingenuità pagata a caro prezzo. La distinta non era integrata con il medico sociale, che era per altro assente, e presentava un numero errato delle cosiddette “calciatrici formate”, le giocatrici che sono nate calcisticamente nel nostro paese. Il Napoli ha così perso l’unico punto in classifica ottenuta sul campo fin qui.

I numeri della quinta giornata



Risultati della quinta giornata di Serie A di calcio femminile

Inter – AS Roma 1-1

45’+1’ Serturini (R), 69’ Marinelli (I)

Sassuolo – San Marino Academy 1-0

82’ Pirone (SA)

Juventus – Fiorentina 4-0

4’ Girelli (J), 15’ Alves (J), 66’ Bonansea (J), 80’ Hurtig (J)

Florentia San Gimignano – Napoli Femminile 1-0

89’ rig. Cantore (F)

Empoli Ladies – Milan 0-3

23’ Jane (M), 81’ Giacinti (M), 90’+1’ Tucceri Cimini (M)

Hellas Verona – Pink Bari 1-0

33’ rig. Bragonzi (V)

La classifica serie a femminile



SQUADRA PT G V N P DR Juventus Women 15 5 5 0 0 10 Sassuolo Calcio Femminile 13 5 4 1 0 8 Milan Women 12 5 4 0 1 10 Empoli Ladies 9 5 3 0 2 11 Fiorentina Femminile 9 5 3 0 2 2 Roma Women 8 5 2 2 1 2 Inter Milano Women 7 5 2 1 2 -3 Florentia San Gimignano 6 5 2 0 3 -1 Hellas Verona Women 3 5 1 0 4 -5 Pink Bari 3 5 1 0 4 -7 San Marino Academy 3 5 1 0 4 -17 Napoli Femminile 0 5 0 0 5 -10

