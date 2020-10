Campionato italiano di calcio femminile serie A, Milan Juventus stasera in tv. Ma nella quarta giornata la Fiorentina perde contro il Sassuolo. Vince anche la Roma donne



Calcio femminile serie A – Due brutte notizie per la Fiorentina: la prima riguarda la partenza di Tatiana Bonetti che in giornata ufficializzerà il suo approdo all’Atletico Madrid dove troverà la sua ‘gemella’ Alia Guagni. Bonetti è stata la grande assente nella partita persa dalle Viola per 1-3 in casa contro il Sassuolo.

E la prima sconfitta della squadra di Cincotti è la seconda brutta notizia della settimana. Una pesante involuzione quella della Fiorentina che subisce tre reti in rapida successione a cavallo tra le due frazioni e non riesce praticamente mai a rimettere in discussione il match. Il Sassuolo, provvisoriamente al comando della classifica prima del posticipo di Milan Juventus, è una bella conferma che evidenzia un gioco essenziale e pratico e un paio di individualità di valore assoluto come Bugeja, gran talento, e Dubcova, quattro gol in tre giornate.

Roma Verona

Secondo successo per la Roma calcio femminile che batte 2-0 il Verona grazie alle reti di Serturini e Lazaro. Una partita ben giocata dalle giallorosse che stanno crescendo di partita in partita

Vittoria per Napoli e San Marino

Il rientro dopo la sosta regala anche il primo punto al Napoli donne, reduce da tre sconfitte consecutive. Vantaggio nerazzurro con Bartonova cui risponde Hjohlman con un bel destro molto preciso.

Prima vittoria per il San Marino cui il campo della nazionale del Monte Titano, sul quale la squadra femminile fa il suo esordio assoluto, porta evidentemente fortuna.

In aggiunta la squadra allenata da Conte non solo trova la sua prima storica vittoria in Serie A, ma contro il Florentia San Gimignano riesce anche a mantenere inviolata la propria porta dopo ben 17 gol subiti in tre sole partite. La rete decisiva viene firmata da Menin al 56’.

L’Empoli conquista la sua terza vittoria in quattro partite dimostrandosi ancora una volta una realtà concreta del massimo campionato: netto il successo sulla Pink Bari, 3-0 con i gol De Rita, Polli (quinto gol) e Acuti che valgono il secondo posto alla squadra empolese.

Risultati degli anticipi della 4a giornata di Serie A

Napoli Femminile – Inter 1-1

AS Roma – Hellas Verona 2-0

Fiorentina – Sassuolo 1-3

Pink Bari – Empoli Ladies 0-3

San Marino Academy – Florentia San Gimignano 1-0

Milan – Juventus

Stasera ore 20.45 (diretta TIMVISION e Sky Sport)

Classifica dopo quattro turni

SQUADRA PT G V N P DR Sassuolo Calcio Femminile 10 4 3 1 0 7 Milan Women 9 3 3 0 0 8 Juventus Women 9 3 3 0 0 5 Empoli Ladies 9 4 3 0 1 14 Fiorentina Femminile 9 4 3 0 1 6 Roma Women 7 4 2 1 1 2 Inter Milano Women 4 4 1 1 2 -6 Florentia San Gimignano 3 4 1 0 3 -2 Pink Bari 3 4 1 0 3 -6 San Marino Academy 3 4 1 0 3 -16 Napoli Femminile 1 4 0 1 3 -6 Hellas Verona Women 0 4 0 0 4 -6

Programma della 5a giornata di Serie A

Sabato 10 e domenica 11 ottobre

Florentia San Gimignano – Napoli Femminile

Empoli Ladies – Milan

Hellas Verona – Pink Bari

Inter – AS Roma

Sassuolo – San Marino Academy

Juventus – Fiorentina