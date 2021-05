La Juventus giganteggia sul Florentia San Gimignano e ipoteca il titolo: basta solo un pareggio nella prossima gara con il Napoli alle bianconere per riconfermare lo scudetto di calcio femminile

Calcio femminile Serie , 19esima giornata – Per una Juventus che fatica in Serie A e che di fatto ha consegnato lo scudetto maschile nelle mani dell’Inter, ce n’è un’altra che guida senza incertezze il campionato e si appresta a vincere il suo quarto scudetto al termine di una stagione dominata dall’inizio alla fine. É la Juventus femminile.

Juventus a un passo dall’impresa

Alla Juve di Rita Guarino manca solo un punto, da ottenere nelle prossime tre partite, per avere la certezza aritmetica del titolo. Approfittando di un pareggio esterno del Milan sul campo della Roma, le bianconere conquistano la 19esima vittoria stagionale in Serie A con un eloquente 6-1 sul Florentia San Gimignano.

Partita mai in discussione con la Juve che gioca a pieno regime e poi consente anche ad alcune riserve di fare rotazione: apre le marcature il primo gol stagionale di Lundorf, raddoppia Pedersen e Cernoia sigla il 3-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa dopo il 2-1 di Martinovic e un paio di occasioni sprecate dalle toscane, la Juve chiude il match e dilaga con una doppietta di Staskova e un’altra rete di Bonansea.

Milan bloccato a Roma

In un anticipo di quella che a fine mese sarà la finale di Coppa Italia, Milan e Roma danno vita a una splendida partita, molto equilibrata con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra che, paradossalmente si chiude senza reti. Un punto guadagnato per la squadra di Maurizio Ganz cui resta la delusione per avere perso due lunghezze dalla Juventus capolista con la consapevolezza di avere pareggiato contro una squadra in forma e in grande condizione emotiva.

In terza posizione si conferma il Sassuolo che sbanca il campo dell’Hellas Verona con un bel poker di reti siglato dalla maltese Bugeja, autrice di una splendida doppietta, giocatrice, sempre più intraprendente e divertente con i sigilli di Santoro e Pirone.

Gli altri risultati

Bella vittoria anche per la Fiorentina che non ha difficoltà contro la Pink Bari battuta nettamente 1-3 in casa: per le ragazze pugliesi è la diciottesima sconfitta stagionale in 19 partite. La retrocessione è ormai inevitabile.

In una giornata impreziosita dello splendido e divertente pareggio tra Inter ed Empoli, 3-3, spicca la vittoria pesantissima invece del Napoli femminile che conferma i suoi progressi andando a battere in un vero e proprio spareggio salvezza il San Marino Academy 5-0: vittoria di grande valore anche dal punto di vista tecnico. Azzurre subito in vantaggio con un gran destro al volo di Huchet. Poi, rintuzzata la reazione delle ospiti in una gara incerta ed equilibrata per oltre un’ora,

il Napoli legittima una vittoria fondamentale con quattro gol in rapida successione: Nocchi, ancora Huchet su rigore, di nuovo Nocchi e Popadinova infliggono un 5-0 forse troppo severo per le ragazze di San Marino.

Prossimo turno: sarà proprio il Napoli ospite della Juventus a Vinovo nella partita che potrebbe consegnare di nuovo lo scudetto alle bianconere.

Risultati 19esima giornata Serie A femminile

Fiorentina – Pink Bari 3-1

51’ Sabatino (F), 74’ Sabatino (F), 82’ Zanoli (F), 88’ Helmvall (PB)

Juventus – Florentia San Gimignano 6-1

6’ Lundorf (J), 30’ Pedersen (J), 42’ Cernoia (J), 48’ Martionvic (F), 61’ Staskova (J), 68’ Staskova (J), 71’ Bonansea (J)

Inter – Empoli 3-3

27’ Debever (I), 50’ Marinelli (I), 62’ Marinelli (I),77’ Prugna (E), 86’ Acuti (E), 89’ Knol (E)

Napoli Femminile – San Marino Academy 5-0

3’ Huchet (N), 70’ Nocchi (N), 74’ rig. Huchet (N), 83’ Nocchi (N), 90’ Popadinova (N)

Hellas Verona – Sassuolo 0-4

29’ Bugeja (S), 33’ Santoro (S), 44’ Pirone (S), 56’ Bugeja (S)

Roma – Milan 0-0

La classifica

Juventus Women 57 19 19 0 0 57 Milan Women 49 19 16 1 2 32 Sassuolo Calcio Femminile 43 19 14 1 4 21 Roma Women 35 19 10 5 4 11 Fiorentina Femminile 29 19 9 2 8 6 Empoli Femminile 28 19 8 4 7 12 Florentia San Gimignano (-1) 22 19 7 2 10 -15 Inter Milano Women 22 19 6 4 9 -9 Hellas Verona Women 19 19 6 1 12 -16 Napoli Femminile 12 19 3 3 13 -14 San Marino Academy 9 19 2 3 14 -39 Pink Bari 3 19 1 0 18 -46

Prossimo Turno

Juventus – Napoli Femminile

Empoli – Hellas Verona

Sassuolo – Pink Bari

Milan – Fiorentina

Florentia San Gimignano – Roma

San Marino Academy – Inter