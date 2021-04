Niente sembra poter rallentare la Juventus dalla riconferma del suo titolo nazionale: 3-0 anche al Sassuolo

Calcio femminile Serie A, 18esima giornata – Ormai è solo questione di tempo. Di poco tempo. A tre giornate dal termine del campionato di Serie A femminile e con sei punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, la Juventus potrebbe festeggiare il suo titolo fin dal prossimo turno.

Alla Juventus basta vincere

Alla squadra bianconera manca davvero poco: se la squadra di Rita Guarino dovesse conquistare la sua 19esima vittoria stagionale nel prossimo turno in casa contro il Florentia San Gimignano e il Milan dovesse anche solo pareggiare a Roma, la Juventus avrebbe anche l’aritmetica dalla sua parte e lo scudetto sarebbe cosa fatta. Anche contro il Sassuolo la capolista dimostra la sua straordinaria superiorità tattica e di campo.

Diciottesima vittoria in altrettante partite per le bianconere che lasciano sfogare le avversarie e poi passano. Un calcio di rigore per un fallo ai danni di Caruso viene trasformato da Cernoia. Nel secondo tempo la Juventus mette al sicuro il risultato. Dopo un gol e una traversa ancora con Cernoia arriva anche il terzo gol di Alves, su appoggio di Caruso. Un buon Sassuolo non basta contro una squadra che ormai si appresta a conquistare il suo quarto titolo consecutivo.

Il Milan sogna l’Europa

Il Milan di Maurizio Ganz batte 4-0 il Napoli e resta al secondo posto in classifica allungando il suo vantaggio sul Sassuolo a otto punti e rendendosi quasi irraggiungibile per garantirsi l’accesso alle coppe europee. Le reti portano la firma di Bergamaschi, Hasegawa – al suo primo gol in rossonero – Dowie e Giacinti alla sua 17esima rete, tre in meno della top scorer assoluta Girelli.

Il Napoli sarà costretto a lottare per la salvezza fino al termine del campionato. Va in salvo invece l’Hellas Verona che conquista la sua sesta vittoria stagionale, la più importante, contro il San Marino Academy grazie ai gol di Nichele e Sardu. A questo punto lo scontro diretto tra Napoli e San Marino in programma nel prossimo turno potrebbe risultare decisivo.

In breve

Completano il quadro le vittorie di Roma, Inter ed Empoli rispettivamente su Fiorentina (1-2), Bari (1-2 in trasferta e in rimonta) e Florentia (un rutilante 6-2) che porta la squadra empolese al quinto posto in classifica alle spalle della Roma e subito sopra le viola.

Il campionato si ferma di nuovo per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Milan-Inter (1-2 all’andata) e Juventus-Roma (1-2, l’unica sconfitta bianconera di questa stagione in Italia).

Risultati 18esimo turno

Milan – Napoli Femminile 4-0

21’ Bergamaschi (M), 24’ Hasegawa (M), 43’ Dowie (M), 52’ Giacinti (M)

Sassuolo – Juventus 0-3

42’ rig. Cernoia (J), 47’ Cernoia (J), 77’ Alves (J)

San Marino Academy – Hellas Verona 0-2

30’ Nichele (V), 65’ Sardu (V)

Fiorentina – Roma 1-2

21’ Baldi (F), 66’ rig. Giugliano (R), 69’ Serturini (R)

Pink Bari – Inter 1-2

44’ Novellino (I), 59’ Simonetti (I), 71’ Möller (I)

Empoli – Florentia San Gimignano 6-2

4’ Caloia (E), 25’ Dompig (E), 52’ Cantore (F), 56’ Dompig (E), 62’ Glionna (E), 66’ Cantore (F), 75’ Miotto (E), 89’ Acuti (E)

La classifica

SQUADRA PT G V N P F S DR MI Juventus Women 54 18 18 0 0 61 9 52 20 Milan Women 48 18 16 0 2 44 12 32 12 Sassuolo Calcio Femminile 40 18 13 1 4 36 19 17 4 Roma Women 34 18 10 4 4 32 21 11 -2 Empoli Femminile 27 18 8 3 7 40 28 12 -9 Fiorentina Femminile 26 18 8 2 8 30 26 4 -10 Florentia San Gimignano (-1) 22 18 7 2 9 19 29 -10 -13 Inter Milano Women 21 18 6 3 9 23 32 -9 -15 Hellas Verona Women 19 18 6 1 11 13 25 -12 -17 Napoli Femminile 9 18 2 3 13 15 34 -19 -27 San Marino Academy 9 18 2 3 13 11 45 -34 -27 Pink Bari 3 18 1 0 17 10 54 -44 -35

Il programma del 19esimo turno

Sabato 1 e domenica 2 maggio

Fiorentina – Pink Bari

Hellas Verona – Sassuolo

Inter – Empoli

Juventus – Florentia San Gimignano

Napoli Femminile – San Marino Academy

Roma – Milan