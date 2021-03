Con la Juventus femminile che conquista la sua 17esima vittoria in altrettante partite rafforzando la sua leadership, la vera notizia in Serie A è il poker nel derby della milanista Giacinti che eguaglia José Altafini

Calcio femminile Serie A, 17esima giornata – Per una volta non partiamo dalla Juventus, che peraltro conquista il suo 17esimo successo consecutivo nel massimo campionato. La vera protagonista, stavolta, è la bomber rossonera giacinti, straordinaria protagonista nel derby vinto dal Milan, 4-1, sull’Inter.

Valentina Giacinti come Altafini

Il Milan femminile vince in rimonta il derby con l’Inter al termine di una partita bella e divertente che ha in Valentina Giacinti una protagonista assoluta. Quattro gol, tre dei quali nel primo tempo. Come José Altafini quando entrò nella storia del derby di Milano con la sua tripletta del 1960. In svantaggio dopo un gol di Möller in avvio il Milan si scatena.

Prese le misure la squadra di Maurizio Ganz sale in cattedra con tre gol in rapida successione di una Giacinti incontenibile. Prima un bel colpo di testa poi il rigore concesso per un atterramento ai danni di Dowie e infine, proprio su assist di Dowie il terzo gol con una gran conclusione sotto la traversa. Nella ripresa arriva anche il poker. Giacinti firma il suo 53esimo gol con il Milan, il 15esimo di questo campionato. Finisce 4-1.

Juventus femminile 9 -1 contro il pink Bari

Ma per un Milan che fa bene, c’è una Juventus che non perde un colpo. En-plein la squadra bianconera che trasforma una partita di campionato, quella contro le ragazze della Pink Bari, in una semplice seduta di allenamento che si conclude con un vero e proprio tiro al bersaglio: 9-1 per la capolista al termine di una partita davvero frustrante per la squadra pugliese che resta ultima in classifica e con poche speranze di salvarsi.

Nel box score spiccano i quattro gol di Cristiana Girelli, che risponde a Giacinti e mantiene la leadership della classifica marcatori, tornata a pieno regime dopo l’infortunio di qualche settimana fa. Oltre ai gol di Hurtig, Sembrant, Staskova, Salvai e un’autorete di Enlid. Di Helmwall il provvisorio 1-3 della Pink Bari, unica soddisfazione di un pomeriggio pesante. Per la Juventus è il successo più largo di sempre nella storia di Serie A.

Sassuolo a valanga, vince anche la Roma

Finisce in goleada anche Florentia-Sassuolo, 5-1 per le neroverdi in trasferta che si confermano la vera terza forza del campionato grazie a un secondo tempo letteralmente dominato dopo il provvisorio vantaggio delle padrone di casa con Carobbi.

In chiave salvezza spicca il buon pareggio del Napoli di Pistolesi contro l’Empoli. Raffica di occasioni da una parte e dall’altra in una partita divertente e a viso aperto. Toscane avanti con Prugna e Glionna. Il Napoli reagisce con Cafferata e Huchet su calcio di rigore. Le Azzurre nel finale meriterebbero anche il successo pieno. E ci vanno vicine grazie al vantaggio siglato ancora da Huchet. Ma la prima vittoria stagionale sfuma con il pareggio all’84’ di Cinotti: 3-3, il Napoli mastica amaro ma non rinuncia alla salvezza.

A completare il quadro la vittoria della Roma calcio femminile, 2-0 sulla San Marino Academy che resta in zona a rischio, e quella della Fiorentina, 0-2 a Verona contro l’Hellas grazie ai gol di Quinn e Sabatino.

Risultati della 17a giornata di Serie A

Inter – Milan 1-4

11’ Möller (I), 15’ Giacinti (M), 33’ rig. Giacinti (M), 38’ Giacinti (M), 65’ Giacinti (M)

Juventus – Pink Bari 9-1

11’ Hurtig (J), 21’ Sembrant (J), 56’ aut. Enlid (J), 61’ Helmvall (PB), 63’ Girelli (J), 66’ Staskova (J), 69’ Girelli (J), 72’ Girelli (J), 81’ Salvai (J), 87’ Girelli (J)

Napoli Femminile – Empoli 3-3

7’ Prugna (E), 12’ Glionna (E), 30’ Cafferata (N), 36’ rig. Huchet (N), 69’ Huchet (N), 84’ Cinotti (E)

Florentia San Gimignano – Sassuolo 1-5

41’ aut. Santoro (F), 55’ Pirone (S), 62’ Cambiaghi (S), 70’ rig. Dubcova (S), 83’ rig. Bugeja (S), 85’ Tomaselli (S)

Hellas Verona – Fiorentina 0-2

56’ Quinn (F), 83’ Sabatino (F)

Roma – San Marino Academy 2-0

21’ Serturini (R), 90’+4’ Bonfantini (R)

La classifica



SQUADRA PT G V N P F S DR MI Juventus Women 51 17 17 0 0 58 9 49 18 Milan Women 45 17 15 0 2 40 12 28 12 Sassuolo Calcio Femminile 40 17 13 1 3 36 16 20 7 Roma Women 31 17 9 4 4 30 20 10 -4 Fiorentina Femminile 26 17 8 2 7 29 24 5 -7 Empoli Femminile 24 17 7 3 7 34 26 8 -9 Florentia San Gimignano (-1) 22 17 7 2 8 17 23 -6 -12 Inter Milano Women 18 17 5 3 9 21 31 -10 -17 Hellas Verona Women 16 17 5 1 11 11 25 -14 -19 Napoli Femminile 9 17 2 3 12 15 30 -15 -26 San Marino Academy 9 17 2 3 12 11 43 -32 -24 Pink Bari 3 17 1 0 16 9 52 -43 -32

Programma della 18a giornata di Serie A TIMVISION 2020-21

Sabato 17 e domenica 18 aprile

Empoli – Florentia San Gimignano

Fiorentina – Roma

Milan – Napoli Femminile

Pink Bari – Inter

San Marino Academy – Hellas Verona

Sassuolo – Juventus