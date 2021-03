Juventus che prosegue la sua marcia di avvicinamento allo scudetto: sedicesima vittoria consecutiva in campionato, battuta in trasferta la Fiorentina

Calcio Femminile, Serie A 16esima giornata – La Juventus conferma i suoi sei punti di vantaggio nel campionato di Serie A e cancella un’altra giornata di attesa sulla strada della riconferma del suo scudetto. Mancano sei turni, per ora non ci sono ancora sentenze definitive da pronunciare.

Juventus di misura

Le bianconere, pur prive di Bonansea per infortunio, passano di misura sul campo della Fiorentina, una delle squadre che quest’anno la Juventus, che con le Viola ha vinto anche la finale di Supercoppa, ha incontrato più volte. Decisiva l’attaccante ceca Staskova. Al 13’ il primo gol: è il secondo tentativo quello buono, per aprire le marcature su un assist di Hurtig. La Fiorentina al 33’, trova il pareggio con Clelland, splendida azione personale della scozzese che dopo una bella corsa fa tutto da sola e conclude angolatissimo alle spalle di Giuliani.

Le Viola non fanno nemmeno in tempo a gioie: e la Juve raddoppia. Ancora una bella azione personale di Staskova che dal limite dell’area conclude in gol con un bel diagonale fissa il risultato sull’1-2. Juventus abile a controllare il gioco nel corso del secondo tempo e a portare a casa i tre punti senza correre rischi. La Juve inanella la sua diciottesima vittoria tra 2020 e 2021, record battuto.

Il Milan regge

Non inganni la vittoria per 1-0 della squadra di Maurizio Ganz che vince di misura ma contro un ottimo Empoli avrebbe meritato un successo decisamente più ampio. Con una Dowie ancora una volta determinante, sono almeno cinque o sei le palle gol importanti della squadra rossonera che dopo tanti tentativi falliti passa solo al 63’: assist di Boquete e conclusione vincente di Dowie. A seguire una traversa colpita da Prugna al 70’ è l’occasione più importante dell’Empoli a fronte di almeno altre tre occasioni di raddoppio per il Milan.

Alle spalle del Milan ha centrato la traversa, spegnendo le speranze di rimonta delle toscane e nel finale Giacinti ha sfiorato altre due volte il raddoppio. L’1-0 del Vismara permette al Milan di mantenere a sei giornate dal termine il secondo posto con un vantaggio di cinque punti sul Sassuolo che prosegue il suo campionato al di sotto delle superpotenze con una netta vittoria sul campo del San Marino Acadamy. Vantaggio di Michela Cambiaghi, che appoggia in rete una bella azione personale di Pirone e raddoppio allo scadere dopo tante occasioni sprecate: il raddoppio è di Bugeja, in mischia.

Splendida partita a Trigoria tra Roma e Inter: vincono le giallorosse che si portano sul 3-0 con Thomas, Swaby e Ciccotti. Fallito il poker, le giallorosse subiscono il ritorno dell’Inter che prima accorcia con Tarenzi ma poi subisce il quarto gol di Banusic, appena entrata dalla panchina, Inter ancora in gol con Pandini e Marinelli ormai a tempo scaduto. Finisce 4-3 con la Roma che ottiene la sua ottava vittoria in campionato e rafforza la quarta posizione in classifica.

In coda tutto da decidere

Il Napoli festeggia la sua seconda vittoria stagionale e si avvicina al San Marino: un punto ancora da rimontare per gli Azzurri dopo la vittoria, 3-1 sulla Florentia San Gimignano grazie a una doppietta di Nocchi e al terzo gol, decisivo, di Goldoni. San Marino non ancora in salvo, Pink Bari non ancora retrocesso: nonostante la 15esima vittoria stagionale la Pink può ancora puntare alla salvezza. Ma stavolta rimpiange un paio di buone opportunità sul proprio campo contro il Verona che passa 0-2 portando quasi definitivamente al sicuro l’Hellas.

I numeri del calcio femminile

Risultati della 16a giornata di Serie A di calcio femminile

Milan – Empoli 1-0

63’ Dowie (M)

Pink Bari – Hellas Verona 0-2

56’ Jelencic (V), 61’ Solow (V)

San Marino Academy – Sassuolo 0-2

40’ Cambiaghi (S), 81’ Bugeja (S)

Roma – Inter 4-3

13’ Thomas (R), 33′ Swaby (R), 46′ Ciccotti (R), 61′ Tarenzi (I), 72′ Banusic (R), 77′ Pandini (I), 90’+3′ Marinelli (I)

Fiorentina – Juventus

13’ Staskova (J), 33’ Clelland (F), 44’ Staskova (J)

Napoli Femminile – Florentia San Gimignano 3-1

5’ Nocchi (N), 11’ Nocchi (N), 17’ Martinovic (F), 38’ Goldoni (N)

Squadre Pti Gte V P N DR Juventus Women 48 16 16 0 0 41 Milan Women 42 16 14 0 2 25 Sassuolo Calcio Femminile 37 16 12 1 3 16 Roma Women 28 16 8 4 4 8 Florentia San Gimignano 23 16 7 2 7 -2 Fiorentina Femminile 23 16 7 2 7 3 Empoli Femminile 23 16 7 2 7 8 Inter Milano Women 18 16 5 3 8 -7 Hellas Verona Women 16 16 5 1 10 -12 San Marino Academy 9 16 2 3 11 -30 Napoli Femminile 8 16 2 2 12 -15 Pink Bari 3 16 1 0 15 -35

Prossimo turno

Sabato 27 e domenica 28 marzo

Florentia San Gimignano – Sassuolo

Hellas Verona – Fiorentina

Roma – San Marino Academy

Inter – Milan

Juventus – Pink Bari

Napoli Femminile – Empoli