Nella giornata dello scontro diretto al vertice della classifica di calcio femminile, la Juventus batte il Milan e vola verso lo scudetto.

Calcio femminile Serie A 15esima giornata – L’attesa di tutti era ovviamente per la partita di cartello tra Juventus e Milan, l’ultima vera grande occasione per la squadra rossonera di fermare una capolista fino a questo punto inarrestabile. Non c’è stato nulla da fare. La Juventus batte nettamente il Milan, 4-0, e mette le mani sul suo quarto scudetto consecutivo.

Juventus Woman, una stagione quasi perfetta

Le Bianconere di Rita Guarino sono praticamente perfette e confermano la loro superiorità assoluta anche sul Milan, l’unica squadra che in questa stagione sembrava potere avere le caratteristiche per dare loro fastidio. Il successo per 4-0 sul campo di Vinovo conferma la vittoria della gara d’andata a San Siro e lancia definitivamente la Juve con ben sei punti di vantaggio. Una stagione praticamente perfetta se non fosse per quella sconfitta in Champions League contro il Lione che ha significato l’eliminazione dall’Europa. L’unica delusione di una stagione straordinaria.

Il big match Juve Milan

Nella partitissima la Juventus femminile parte fortissimo e mette il Milan alle corde fin dalle prime battute del match: Bianconere subito vicino al gol con Girelli. Il vantaggio arriva al 7’, un’azione perfetta: cross di Hyyrynen, sponda di Hurtig per Bonansea che insacca anticipando la difesa rossonera e insaccando il suo 50esimo gol in bianconero. La Juve attacca ancora, sfiora il raddoppio a più riprese. Il 2-0 arriva al 26’, quando Bonansea restituisce l’appoggio alla Hurtig che segna nonostante il disperato tentativo del portiere del Milan.

Il Milan cerca di prendere il controllo del gioco. Arrivano un paio di opportunità con Giacinti che sfiora la traversa e un gol di Grimshaw che viene annullato per una spinta su Giuliani. Il Milan femminile nella ripresa prova a tenere alto il ritmo soprattutto grazie alle giocata di una Hasegawa molto ispirata: la Juve rintuzza, si riorganizza e quando può chiude il conto. Un contropiede micidiale all’83’ porta in gol Staskova. In pieno recupero arriva il quarto gol con Caruso. Un 4-0 forse troppo severo nei confronti della squadra di Maurizio Ganz, ma rispettoso di un valore assoluto della Juve che si sta dimostrando irraggiungibile per tutti.

Le altre partite della serie A femminile

Pareggio a reti bianche tra Inter e Napoli: tante occasioni in una gara apertissima, ma nessun gol. Un punto che fa morale ma è di poca consistenza per un Napoli ancora in piena lotta per non retrocedere.

In coda la situazione della Pink Bari è ormai disperata: tre soli punti per le pugliesi battute 3-1 da un Empoli che soffre parecchio prima di riuscire a sbloccare la partita. Perde anche la Fiorentina sul campo di un Sassuolo calcio donne che, nella classifica delle squadre ‘normali’ si gode l’eccellenza di una comoda terza posizione. Neroverdi che conquistano l’undicesima vittoria grazie a un gol di Cambiaghi e gestiscono una ripresa non facile con una Fiorentina aggressiva e caparbia che costruisce alcune ottime opportunità.

Negli anticipi il Verona batte la Roma che interrompe la sua striscia di quattro vittorie consecutive. Gol partita in avvio di ripresa di Mella.

Pareggio a reti bianche tra San Marino Academy, e Florentia San Gimignano. Un punticino importante soprattutto per le sammarinesi che mantengono quattro punti sulla soglia salvezza.

Giovedì 11 alle 14.30 la Fiorentina tenta il tutto per tutto per salvare il destino italiano in Champions League: ma l’impresa, ribaltare lo 0-3 subito in Inghilterra dal Manchester City è davvero proibitiva. Poi per le Viola un altro big match, quello con la lanciatissima Juve.

I numeri del campionato

Risultati della 15a giornata di Serie A di calcio femminile

Juventus – Milan 4-0

8’ Bonansea (J), 26’ Hurtig (J), 83’ Staskova (J), 90’+2’ Caruso (J)

Inter – Napoli Femminile 0-0

Empoli – Pink Bari 3-1

47’ Dompig (E), 50’ Caloia (E), 70’ Cinotti (E), 87’ rig. Carravetta (PB)

Sassuolo – Fiorentina 1-0

26’ Cambiaghi (S)

Hellas Verona – Roma 1-0

51’ Mella (V)

Florentia San Gimignano – San Marino Academy 0-0

SQUADRA PT G V N P F S DR Juventus Women 45 15 15 0 0 47 7 40 Milan Women 39 15 13 0 2 35 11 24 Sassuolo Calcio Femminile 34 15 11 1 3 29 15 14 Roma Women 25 15 7 4 4 24 17 7 Florentia San Gimignano 23 15 7 2 6 15 15 0 Fiorentina Femminile 23 15 7 2 6 26 22 4 Empoli Femminile 23 15 7 2 6 31 22 9 Inter Milano Women 18 15 5 3 7 17 23 -6 Hellas Verona Women 13 15 4 1 10 9 23 -14 San Marino Academy 9 15 2 3 10 11 39 -28 Napoli Femminile 5 15 1 2 12 9 26 -17 Pink Bari 3 15 1 0 14 8 41 -33

Prossimo Turno

Fiorentina-Juventus

Milan-Empoli

Napoli-Florentia

Pink Bari-Hellas Verona

Roma-Inter

San Marino-Sassuolo

Gli highlights della vittoria della Juventus sul Milan, 4-0