Continua il duello a distanza tra Juventus e Milan, sempre più isolate protagoniste del campionato femminile di Serie A

Calcio femminile Serie A 14esima giornata – Juventus e Milan vincono senza incertezze e mantengono pronostici e posizioni in classifica. Juve davanti, con tre punti di vantaggio, su un Milan che non molla il ritmo. Il tutto in attesa dello scontro diretto in programma a Torino, in programma il 7 marzo.

Juventus dominante

La Juventus continua a non sbagliare un colpo. Chiamata ad affrontare le giovanissime della San Marino Academy le bianconere mantengono il loro percorso netto inanellando la 14esima vittoria consecutiva. Finisce 3-1 con la Juve che sblocca il risultato al 13’ su una mezza deviazione di Montalti che rende imparabile un cross di Lundorf.

La Juventus attacca ma non chiude il match commettendo anche qualche errore in attacco. Ma la Juventus non concede molto e pur sbagliando un paio di gol fatti trova il raddoppio con Hurtig con un gran bel gol di testa. Il gol delle sammarinesi di Landa aggiunge un po’ di sapore alla coda della partita senza che la Juve rischi granché. Prima del 3-1 firmato da Girelli alla sua 16esima rete stagionale che la vede sempre più sola al comando della classifica marcatrici.

Milan in crescita

Il Milan nell’anticipo aveva raggiunto in testa la Juve per 24 ore grazie a una vittoria esponenziale sulla Pink Bari, fanalino di coda della classifica: Netto 6-1 per le rossonere di Maurizio Ganz che passeggiano grazie a una prestazione eccellente di Grimshaw (undicesima rete stagionale) e al nuovo acquisto Hasegawa che firma la sua prima rete italiana con un bellissimo gol su calcio di punizione e poi si concede anche il bis. Un bell’acquisto davvero che potrebbe alzare il livello e la posta in gioco del big match con la capolista.

L’altro campionato

Alle spalle di Milan e Juve si gioca un altro campionato dove la prima in classifica, otto punti sotto le rossonere, è il Sassuolo che vince di misura in trasferta su un Napoli alla disperata ricerca di punti per salvarsi dalla retrocessione. Bellissima partita giocata a viso aperto dalle azzurre che per la verità non hanno molta fortuna. Gol decisivo di Santoro al 58’. Decima vittoria delle emiliane e Napoli con quattro punti di ritardo sulla salvezza a otto turni dalla fine del campionato.

Più indietro la Roma che nella sfida diretta tra le quarte forze batte l’Empoli 2-0 grazie a Lazaro, di testa sul cross di Thomas, e raddoppio di Giugliano in una gara assolutamente dominata nella quale le giallorosse devono solo rimpiangere un gran numero di palle gol sprecate. Roma quarta grazie anche alla sconfitta della Fiorentina che nel derby per eccellenza subisce un secco 2-0 dalla Florentia di Carobbi con gol di Cantore e Re.

Completa il quadro la vittoria dell’Inter contro il Verona: nerazzurro protagoniste di una seconda parte di stagione piuttosto ambiziosa, staccando definitivamente la coda della classifica e attestandosi in una tranquilla posizione di centroclassifica.

I numeri del campionato

Roma – Empoli 2-0

42’ Lazaro (R), 80’ Giugliano (R)

San Marino Academy – Juventus 1-3

13’ aut. Montalti (J), 66’ Hurtig (J), 78’ Landa (SM), 89’ Girelli (J)

Florentia San Gimignano – Fiorentina 2-0

53’ Cantore (FL), 74’ Re (FL)

Inter – Hellas Verona 1-0

75’ Mauro (I)

Napoli Femminile – Sassuolo 0-1

58’ Santoro (S)

Pink Bari – Milan 1-6

6’ Bergamaschi (M), 21’ Giacinti (M), 23’ Dowie (M), 31’ Hasegawa (M), 60’ Hasegawa (M), 75’ Helmvall (PB), 88’ Giacinti (M)

Squadre Pti Pte V N P GF GS Juventus Women 42 14 14 0 0 43 7 Milan Women 39 14 13 0 1 35 7 Sassuolo Calcio Femminile 31 14 10 1 3 28 15 Roma Women 25 14 7 4 3 24 16 Fiorentina Femminile 23 14 7 2 5 26 21 Florentia San Gimignano 22 14 7 1 6 15 15 Empoli Femminile 20 14 6 2 6 28 21 Inter Milano Women 17 14 5 2 7 17 23 Hellas Verona Women 10 14 3 1 10 8 23 San Marino Academy 8 14 2 2 10 11 39 Napoli Femminile 4 14 1 1 12 9 26 Pink Bari 3 14 1 0 13 7 38

Prossimo turno, 5 e 6 marzo

Hellas Verona – Roma

Florentia San Gimignano – San Marino Academy

Inter – Napoli Femminile

Juventus – Milan

Empoli – Pink Bari

Sassuolo – Fiorentina