Dodicesimo turno e dodicesima vittoria della Juventus nella Serie A femminile: ormai è una gara di resistenza per fiaccare la resistenza delle Bianconere

Serie A femminile, 12esima giornata: Juve padrona – La Juventus è davvero inarrestabile. Nella prima giornata del girone di ritorno la capolista strapazza l’Hellas Verona con una manita.

Juventus inarrestabile

Hellas Verona strapazzato con cinque gol. Hurtig a porta vuota su azione di Bonansea. Poi Pedersen su un affondo di Hurtig. Quindi un rigore che Girelli si procura e trasforma (13esimo gol). Poi ancora Bonansea. Quinto gol allo scadere con un gran tiro dalla distanza di Zamanian.

La Juventus mantiene il primo posto con tre punti di vantaggio sul Milan e la possibilità di giocare in casa lo scontro diretto che le Bianconere ospiteranno a Vinovo.

Il Milan regge il ritmo

La squadra di Maurizio Ganz era chiamata a una prova molto interessante sul campo della Florentia San Gimignano. E ne esce una bella partita. Vantaggio rossonero con Giacinti, pareggio di Anghileri. Su un errore difensivo delle toscane Giacinti trova il raddoppio. Ma poi il Milan deve reggere fino al termine della partita con tanta fatica e le neroverdi che recriminano su alcune palle gol sprecate e un paio di interventi decisivi tra i pali di Korenciova. Giacinti con questa doppietta va in doppia cifra.

Inter e Fiorentina, botta e risposta

Splendida partita con tanti colpi di scena tra Inter e Fiorentina: dopo soli 27” Viola già in vantaggio con Pandini. Squadre che giocano a viso aperto e badando più alla fase offensiva che a coprirsi. Fiorentina che si riversa subito in avanti, sfiora il pari e lo trova al 26’ con una gran conclusione da fuori che sorprende Marchitelli. Secondo tempo equilibrato ma vivacissimo: Sabatino si guadagna un rigore (fallo di Kathellen) e lo trasforma senza indecisione.

Nel finale l’Inter sembra prendere il controllo del match e trova il 2-2: il pareggio porta la firma di Tarenzi, che perfeziona una bella azione di Marinelli. Ma quando il risultato sembra destinato a restare quello di parità è ancora Sabatino ad alzare il livello di gioco. Grande palla per Middag e l’olandese pesca l’angolo giusto. Fiorentina che torna al quarto posto insieme all’Empoli.

In coda

Si festeggia la prima vittoria del Napoli, l’unica squadra che fino a oggi non aveva mai vinto: le Azzurre superano la Pink Bari dimostrando notevoli progressi dopo l’arrivo in panchina di Pistolesi. Di Popadinova il gol partita. Doppia espulsione in un finale nervoso per Weston e Nocchi.

La Roma nell’anticipo batte 2-0 il Sassuolo con il neoacquisto Linari in campo dal primo minuto e vincono con i gol di Giugliano e Andressa. Vittoria rotonda, 4-1, della Fiorentina sul San Marino Academy

I numeri del campionato

Risultati della 12esima di Serie A femminile

Inter – Fiorentina 2-3

1’ Marinelli (I), 26’ Adami (F), 64’ rig. Sabatino (F), 78’ Tarenzi (I), 84’ Middag (F)

Florentia San Gimignano – Milan 1-2

4’ Giacinti (M), 39’ Anghileri (F), 65’ Giacinti (M)

Juventus – Hellas Verona 5-0

13’ Hurtig (J), 26’ Pedersen (J), 31’ rig. Girelli (J), 37’ Bonansea (J), 89’ Zamanian (J)

Roma – Sassuolo 2-0

5’ Giugliano (R), 41’ Andressa (R)

Napoli Femminile – Pink Bari 1-0

51’ Popadinova (N)

San Marino Academy – Empoli 1-4

18’ Polli (E), 25’ Cinotti (E), 35’ Barbieri (SM), 41’ Dompig (E), 45’+3’ Glionna (E)

Prossimo turno

Sabato e domenica 6 e 7 febbraio

Empoli – Juventus

Pink Bari – Roma

Hellas Verona – Florentia San Gimignano

Fiorentina – Napoli Femminile

Milan – San Marino Academy

Sassuolo – Inter