Dopo avere conquistato la sua seconda Supercoppa, la Juventus donne batte l’Inter e gira la boa del campionato in netto vantaggio

Calcio femminile Serie A, undicesima giornata – La Juventus ha iniziato l’anno nuovo nel modo migliore. L’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia (affronterà l’Empoli, gara d’andata in Toscana il 30 gennaio), la vittoria in Supercoppa contro la Fiorentina. E ora anche il titolo di campione d’inverno, conquistato con un turno d’anticipo.

Juventus woman inarrestabile

Mentre la squadra maschile buscava una brutta lezione (2-0 a San Siro) dall’Inter, la Juventus femminile rialzava le quotazioni della società bianconera con una gara che definire dominata è dire poco. Un 3-0 che vede l’Inter mantenere l’equilibrio solo per il primo tempo: poi, sbloccato il risultato al 54’, la Juve domina. Il gol del vantaggio arriva con un rigore di Girelli (12 gol), propiziato dalla solita Bonansea. Raddoppio di Galli con un gran destro da fuori area e terzo gol di Pedersen al termine di un’azione personale travolgente.

Undicesima vittoria per una Juventus davvero inarrestabile che si dimostra scaltra e autorevole, capace di chiudere il match proprio nel momento migliore dell’Inter.

Milan e Sassuolo inseguono

Il Milan femminile regge il ritmo e si tiene a tre punti dalla Vecchia Signora dopo una faticosa partita contro l’Hellas Verona: un bel modo di lasciarsi alle spalle la partita persa malamente nella semifinale di Supercoppa con la Fiorentina. In una gara nella quale Natasha Dowie si dimostra sempre di più una delle migliori giocatrici del campionato è proprio l’inglese a firmare il gol decisivo con un bel colpo di testa.

Vince anche il Sassuolo che torna alla vittoria piegando nettamente un Empoli al di sotto delle aspettative in quello che era uno scontro diretto per la terza piazza: di Dubcova, Pirone e Monterubbiano i gol della vittoria che aprono una spaccatura di ben otto punti tra le emiliane, l’Empoli e la Fiorentina. Le Viola battono 3-1 il San Marino in una partita tutt’altro che semplice che si sblocca dopo un assedio di quasi 70’. Vantaggio viola di Middag, pareggio di Barbieri su rigore e reti decisive di Baldi e Sabatino in pieno recupero.

Napoli, coda bassa

Niente punti nella parte destra della classifica. Con Inter, Verona e San Marino, cadono anche la Pink Bari, battuta in casa dalla Florentia con un bel tiro dal limite di Dongus su azione di calcio d’angolo. Il Napoli migliora, ma non trova punti: le Azzurre, con il nuovo allenatore Pistolesi, evidenziano progressi, reagiscono, vanno in vantaggio, rimontano: ma alla fine cedono 3-2 contro la Roma.

Sabato e domenica si riparte: inizia il girone di ritorno. Continua la caccia alla Juventus imbattuta.

I numeri della Serie A femminile

Risultati dell’11esima giornata di Serie A

Inter – Juventus 0-3

54’ rig. Girelli (J), 68’ Galli (J), 87’ Pedersen (J)

Fiorentina – San Marino Academy 3-1

68’ Middag (F), 74’ rig. Barbieri (SM), 86’ Baldi (F), 90’+4’ Sabatino (F)

Roma – Napoli Femminile 3-2

14’ Popadinova (N), 22’ Serturini (R), 35’ rig. Andressa (R), 56’ rig. Huchet (N), 64’ Bartoli (R)

Hellas Verona – Milan 0-1

23’ Dowie (M)

Sassuolo – Empoli 3-0

4’ Dubcova (S), 41’ Pirone (S), 90’+5’ Monterubbiano (S)

Pink Bari – Florentia San Gimignano 0-1

19’ Dongus (F)

La classifica dopo l’11esimo turno

Juventus Women 33 11 11 0 0 26 Milan Women 30 11 10 0 1 19 Sassuolo Calcio Femminile 25 11 8 1 2 13 Empoli Femminile 17 11 5 2 4 9 Fiorentina Femminile 17 11 5 2 4 4 Roma Women 16 11 4 4 3 0 Florentia San Gimignano 16 11 5 1 5 -2 Inter Milano Women 14 11 4 2 5 -5 Hellas Verona Women 10 11 3 1 7 -8 San Marino Academy 8 11 2 2 7 -20 Pink Bari 3 11 1 0 10 -21 Napoli Femminile 1 11 0 1 10 -15

Programma della 12esima giornata di Serie A

Sabato 23 e domenica 24 gennaio

Napoli Femminile – Pink Bari

Roma – Sassuolo

San Marino Academy – Empoli

Inter – Fiorentina

Florentia San Gimignano – Milan

Juventus – Hellas Verona