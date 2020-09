Serie A femminile. Negli anticipi la squadra rossonera allenata da Maurizio Ganz riesce a ottenere la terza vittoria consecutiva.

Senza aspettare i risultati delle dirette avversarie il Milan vola al vertice della classifica del campionato di serie A femminile. La squadra rossonera allenata da Maurizio Ganz regola con un secco 2-0 la Pink Bari e conquista così il suo terzo successo consecutivo in attesa dei risultati di Juventus Woman e Fiorentina, fino alla settimana scorsa a punteggio pieno insieme al Milan.

Milan femminile, una partita regolare

Tutto relativamente facile per la squadra rossonera che sblocca subito il risultato al 4’, grazie a un colpo di testa da distanza ravvicinata del capitano Giacinti, dimenticato dalle giocatrici della retroguardia pugliese. Il Milan domina e spreca molto. Sono almeno cinque le palle goal nitide costruite della squadra di casa che, un po’ per imprecisione e un po’ per sfortuna non arrotondano il risultato già nel primo tempo.

Ma il raddoppio marcato da Dowie fin dal 24’ rende la partita del Milan una semplice formalità. Giacinti resta la protagonista, nel bene e nel male: colpisce due pali, sbaglia un rigore, e firma il 3-0 che chiude definitivamente il match. Da sottolineare un’altra prestazione eccellente di Grimshaw, protagonista di tante giocate di qualità e di due assist. Ininfluente il gol della bandiera del Pink Bari, firmato da Soro al 78′.

Questa la sintesi della gara del Milan contro la Pink Bari.





Roma battuta a Empoli, bene il Sassuolo

Nella partita di cartello degli anticipi la Roma cade ancora, stavolta al “Monteboro” – contro un Empoli preciso e molto bene organizzato anche se poco concreto in attacco. La vittoria arriva solo su due calci di rigore. Il primo per un atterramento di Pettenuzzo ai danni di Cinotti. Prugna trasforma ma le toscane non riescono a chiudere la partita mentre la Roma, dal canto suo, tenta in tutte le maniere di cogliere un pari che non arriva. La partita si chiude solo a tempo scaduto con un fallo di mano in area di Bartoli: espulsione diretta e rigore, trasformato da Glionna.

Prosegue l’ottimo momento del Sassuolo che batte in rimonta il Napoli in casa si porta al secondo posto in attesa che il turno si completi: grande qualità di gioco da parte delle neroverdi che reagiscono con efficacia al vantaggio di testa delle azzurre siglato da Di Marino. Il Sassuolo prende in mano l’incontro e la partita cambia aspetto: il pareggio prima dell’intervallo, siglato al 41’ da una splendida azione personale della giovanissima Bugeja, che dribbla mezza difesa avversaria concludendo nell’angolino. Nella ripresa il Sassuolo continua a spingere: meritato il successo emiliano firmato da Dubcova – calcio di rigore per un evidente tocco di mano di Oliviero in piena area – e ancora da Bugeja, delizioso destro a giro dopo un gran controllo di palla.

Queste le gare che completano il terzo turno di campionato:

Fiorentina – Florentia San Gimignano

Juventus Woman – San Marino Academy

Hellas Verona – Inter femminile

Questa la classifica con tre gare ancora da recuperare e sei squadre con una partita in meno: