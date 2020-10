Calcio femminile serie A, turni classifica, e dove vedere la partita di oggi Milan Juventus in Tv che si gioca a San Siro.

Il campionato di Serie A di calcio femminile riprende da sabato 3 ottobre con alcuni anticipi ma che, soprattutto, si completano nella serata di lunedì con il big match più importante, la sfida tra il Milan di Maurizio Ganz e la Juventus Woman, campione d’Italia. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno e questo, di fatto, è il primo vero scontro diretto al vertice della stagione.

Il Milan in festa dopo uno dei suoi gol (foto AC Milan Femminile)

Sfida al vertice, Milan-Juventus

La partita tra Milan e Juventus ha molti motivi per essere interessante e per appassionare anche i tifosi più trasversali. A cominciare dal fatto che sarà ospitata niente meno che dallo stadio di San Siro.

Non è certo la prima volta che la “Scala del calcio” apre le sue porte al mondo femminile. Ma, questa partita, rappresenta un biglietto da visita straordinario grazie a due squadre vincenti ma anche estremamente piacevoli per come giocano a calcio.

Juventus e Milan sono due formazioni che puntano al massimo pur sfruttando tipologie di gioco diverse appunto per entrambe l’aspetto più significativo è la difesa.

Precedenti serie A Milan donne e Juventus Woman

Milan e Juve sono le squadre femminili che hanno subito meno conclusioni verso la propria porta e che, al momento, vantano il maggior possesso palla con percentuali impressionante che superano il 60% punto non solo. Il Milan è la squadra che ha concluso di più a rete dopo la Juventus: il bilancio, sotto questo aspetto, favorisce ancora le bianconere con 68 tiri a 55 che hanno trovato lo specchio della porta avversaria.

Ad aggiungere interesse è il bilancio tra le due formazioni, che si trovano appaiate al comando della classifica con tre vittorie in altrettante partite. Milan e Juve sono in perfetta parità punto da quando la Serie A del calcio femminile è stata riformata. Al momento il database conta un successo per parte. L’unica partita dello scorso anno, prima del lockdown causato del coronavirus, si è concluso con uno splendido due a 2-2. Una delle partite femminili più belle di sempre.

La diretta tra Milan e Juventus sarà trasmessa da Sky.

Tutto il programma della quarta giornata

Anche la terza capolista a punteggio pieno, la Fiorentina, un impegno tutt’altro che facile dovendo affrontare il Sassuolo che, nell’ultimo turno di campionato, prima della lunga sosta di quasi un mese, aveva centrato una rotonda vittoria sul Napoli per 3-1.

Come la Fiorentina anche il Napoli – ancora a quota zero – giocherà in anticipo: davvero interessante il banco di prova per la formazione azzurra che ospita l’Inter femminile, squadra che deve ancora mostrare Il suo vero valore e che ha conquistato proprio nell’ultimo turno il suo primo successo dopo due sconfitte consecutive, andando a sbancare il campo dell’Hellas Verona.

Il Napoli donne si presenta notevolmente rinforzato con due nuovi arrivi significativi: Alexandra Huynh e Jacynta Galabadaarachchi, entrambe australiane, anche in considerazione della necessità di rimpiazzare Goldoni, ancora ferma per infortunio. Il Napoli cerca ancora la sua prima vittoria. Così come le giovanissime del San Marino Academy che ospiterà la Florentia giocando per la prima volta al San Marino Stadium.

A completare il quadro l’anticipo tra Roma ed Hellas Verona mentre domenica, all’ora dell’aperitivo la Pink Bari ospita l’Empoli, il miglior attacco della stagione con ben 15 gol all’attivo.

Turno e classifica

Questo il turno in programma

Napoli-Inter (sabato 3 ottobre ore 12.45)

Roma-Hellas Verona

Fiorentina-Sassuolo (sabato 3 ottobre ore 15.00)

Pink Bari-Empoli (domenica 4 ottobre ore 12.30)

San Marino-Florentia San Gimignano(domenica 4 ottobre ore 17.45)

Milan-Juventus (lunedì 5 ottobre ore 20.45)

Ecco la classifica aggiornata al terzo turno di campionato