Sarà la terza finale consecutiva tra Bianconere e Viola per conquistare il primo trofeo della stagione: un successo per parte

Supercoppa Italiana Femminile, Juventus-Fiorentina – Chiavari, ore 12.30, va in scena il primo trofeo femminile della stagione con un programma consolidato. Perché se è vero che la Juventus sta dominando la stagione e non ha perso un solo punto in Serie A, la Fiorentina può dirsi l’unica squadra italiana che in questi ultimi anni di dominio bianconero è riuscita a togliere qualcosa alla Juventus.

Finale in equilibrio

Le semifinali parlano di due squadre in salute: di una Fiorentina in crescita di condizione e di motivazione rispetto a quello che si è visto in campionato e di una Juventus che per la prima volta dall’inizio della stagione ha rischiato seriamente di perdere nella semifinale contro la Roma. Vinto solo nei minuti finali dei tempi supplementari.

Le voci dei protagonisti

La Juve difende il titolo vinto sempre contro la Fiorentina lo scorso anno: “Andiamo in finale con i migliori auspici – ha dichiarato coach Rita Guarino – dovremo avere un approccio più determinato rispetto al match con la Roma. Abbiamo recuperato Cernoia e Giuliani, sono partite con noi e finalmente saranno regolarmente a disposizione”.

Viola che stanno vivendo un momento fantastico dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, conquistata a tempo praticamente scaduto. In panchina al posto di Cincotta, positivo al Covid-19 c’è il secondo, Nicola Melani: “Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui contro la Juve è sempre una battaglia, mancheranno alcune calciatrici ma siamo pronti. Vogliamo regalare il primo trofeo al presidente Commisso”.

Si gioca alle ore 12.30 – diretta tv su TIMVISION, Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno – l’attesa è grande. Telecronaca affidata a Gaia Brunelli e al commento di Martina Angelini.