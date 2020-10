Nazionale femminile Italia – Danimarca. Partita Europeo di calcio donne: le convocate, e dove vederla domani Tv

Partita Italia Danimarca Europeo – Per la Nazionale italiana di calcio femminile è arrivato il momento delle risposte definitive. L’Italia martedì 27 ottobre alle 17.30 affronterà la Danimarca, per la qualificazione all’Europeo. Vediamo quindi perché si tratta di una partita decisiva, la situazione del girone, le convocate e dove vedere la partita della nazionale di calcio femminile.

Italia-Danimarca, una partita decisiva

Si gioca allo stadio “Castellani” di Empoli: Italia e Danimarca sono a punteggio nel Gruppo B. Otto partite per le Vichinghe, tutte vinte con un ruolino di marcia impressionante considerando che le danesi hanno segnato ben 45 gol senza subirne mai uno solo. Una macchina da guerra la Danimarca, ha squadra che i numeri migliori in senso assoluto. E non sarà certo una cosa facile per le Azzurre mettere in difficoltà una squadra granitica, il miglior attacco e la migliore difesa in assoluto.

La partita Italia femminile Danimarca sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2.

Europeo femminile: la situazione del girone

Alla Danimarca mancano solo due partite, quelle con l’Italia: la prima, martedì pomeriggio, e quella in programma a Viborg il primo dicembre. Le Azzurre devono invece ancora recuperare la partita in Israele che non si era disputata a causa del lockdown che aveva impedito alla formazione israeliana di raggiungere l’Italia.

La partita per il momento non è ancora stata calendarizzata. Inutile sottolineare che la doppia sfida con la Danimarca è decisiva: passerà solo la migliore, la seconda classificata andrà ai play off. In caso di parità di punti passerà la squadra con la miglior differenza reti: e la Danimarca è decisamente molto più avanti, +45 per le danesi, +22 per l’Italia.

Italia senza Gama e Guagni

Il CT Milena Bertolini è costretta a fare a meno di due pedine di grande importanza: oltre a Sara Gama, capitano della Nazionale e della Juventus, infortunata, non ci sarà nemmeno Alia Guagni, risultata positiva al coronavirus dopo l’ultimo tampone eseguito in ritiro. La calciatrice dell’Atletico Madrid è asintomatica, sta bene, ha lasciato il ritiro ed è in isolamento.

Nazionale calcio femminile: giocatrici convocate:

Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus).

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Angela Pia Caloia (Oxford United), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma), Stefania Tarenzi (FC Inter).