Calciatori contagiati, squadre in quarantena e partite sospese. E alla fin, quando ci riprenderà il campionato di serie a

Il Coronavirus non risparmia neanche i calciatori, infatti sono tanti i giocatori contagiati fino ad ora, sia italiani che stranieri. Fra questi ci sono nomi molti noti agli appassionati e alle appassionate di calcio, sia nel campionato di Serie A, che nelle serie minori.

Ma i contagi da covid 19 riguardano anche i calciatori che militano nei campionati esteri. Vi proponiamo allora, in questo articolo la lista di tutti i giocatori risultati positivi al coronavirus, fino a questo momento.

Calciatori italiani positivi al coronavirus

Ecco la lista dei calciatori italiani del campionato di serie A (con indicazione delle squadre in cui militano) risultati positivi al covid 19:

Daniele Rugani (Juventus)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Antonio La Gumina (Sampdoria)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Fabio De Paoli (Sampdoria)

Mattia Zaccagni (Verona)

Ci sono poi altri giocatori italiani risultati positivi al coronavirus che militano in campionati minori, come la serie C. Ecco di chi si tratta:

Andrea Tessiore (Vis Pesaro)

Alessandro Favalli (Reggio Audace)

Calciatori stranieri positivi al covid 19

In Serie A ci sono anche alcuni giocatori stranieri che hanno contratto il coronavirus. Si tratta di:

Blaise Matuidi (Juventus)

German Pezzella (Fiorentina)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Di seguito, invece, la lista dei calciatori stranieri, positivi al covid 19, che militano nei principali campionati di calcio esteri (Germania, Spagna e Inghilterra):

Timo Hübers (Hannover)

Luca Kilian (Padeborn)

Jannes Horn (Hannover)

Fabian Nürnberger (Norimberga)

Stefan Thesker (Holstein Kiel)

Callum Hudson-Odi (Chelsea)

José Gayà (Valencia)

Ezequiel Garay (Valencia)

Jonathas (Elche)

Eliaquim Mangala (Valancia)

Infine, si segnalano diversi altri club (Alaves, Eintracht Francoforte, Herta Berlino, Espanyol), che hanno giocatori risultati positivi al Coronavirus, ma non ne hanno comunicato i nomi.

Coronavirus, i contagi nel calcio

Vi abbiamo proposto la lista dei calciatori contagiati, ma il timore è che questa possa allungarsi nei prossimi giorni. Senza dimenticare la possibilità che ci siano molti casi ancora in via di accertamento, da parte delle varie società calcistiche.

La nota positiva è che attualmente tutti i principali campionati europei sono sospesi (così come gli allenamenti) e quindi la diffusione del virus dovrebbe arrestarsi. Inoltre, per ora, la maggior parte dei calciatori ad oggi positivi risultano asintomatici e quindi, salvo complicazioni, potrebbero aver contratto un forma lieve e guarire presto.

Questo è ciò che tutti si augurano, perché finché ci saranno casi di positività al covid 19 il calcio (così come gli altri sport) non potranno riprendere. Insomma, questa malattia non fa distinzioni e colpisce anche i grandi atleti, per questo pure il calcio deve attendere che l’emergenza termini prima di ripartire.

Covid 19: a quando la ripresa del campionato di serie a



Fra le varie ipotesi, fatte dai dirigenti di calcio, c’è quella di ripartire ad inizio maggio e terminare la stagione a fine giugno o ad inizio luglio. Cosa possibile grazie al rinvio degli europei di calcio per nazionali, fissati ora nel 2021.

Tuttavia al momento non ci sono certezze e finché l’emergenza coronavirus non sarà rientrata, sarà impossibile fare previsioni precise sulla ripresa del campionato di Serie A e delle altre competizioni, come ad esempio la Champions League.

Nelle prossime settimane la situazione potrebbe essere più chiara per quanto riguarda il mondo del calcio. Ma anche qui, come per tutti noi comuni cittadini, la priorità al momento è quella di garantire la salute di tutti, poi verrà tutto il resto.

