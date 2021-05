Seria A, ultima partita per la Juventus di Andrea Pirlo che a Bologna (ore 20.45) affronta una gara decisiva per accedere alla Champions League

Bologna-Juventus, 38esima giornata di Serie A – Ultima chiamata per la Juventus: non ci sono alternative per la squadra di Andrea Pirlo, reduce dalla splendida vittoria di metà settimana che è valsa la Coppa Italia. Per salvare definitivamente la stagione e conquistare un passaggio alla Champions League che vale un sacco di soldi è necessaria la vittoria sul campo di Bologna. Ma serve anche che il Napoli perda o pareggi in casa con il Verona. O che il Milan non riesca a fare risultato pieno sul campo dell’Atalanta.

Juventus per la Champions League

La Finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta consegna all’ultima giornata di campionato una squadra ricaricata dal punto di vista emotivo ma sicuramente affaticata su un piano fisico e chiamata al massimo impegno nella partita più importante della stagione. Pirlo richiama in porta Szczesny; più probabile l’impiego di Chiellini insieme a deLigt anche se Bonucci ha recuperato e ha giocato qualche minuto contro l’Atalanta. Betancur è squalificato e dovrebbe essere sostituito da Rabiot. Riconferma scontata per Chiesa sul lato con Kulusevski, MVP della finale di Coppa.

Le motivazioni del Bologna

Il Bologna non ha apparenti motivazioni di classifica ma in settimana ha ricevuto la visita dei tifosi rossoblu, animati da una forte rivalità con quelli della Juventus. Che hanno chiesto alla squadra il massimo impegno nel tentativo di estromettere i bianconeri dalla Champions League. Partite di fine stagione: quasi sempre sono decise da chi ha vere motivazioni da mettere in campo. Vedremo quali sono quelle della squadra di Sinisa Mihajlovic che dovrà fare a meno degli squalificati Soriano e Dijks. Formazione quasi scontata con Palacio unica punta e Poli, titolare anche in considerazione degli infortuni di Svanberg e Dominguez. Maglia da titolare per Skov Olsen e Barrow.

Bologna Juventus, le probabili formazioni

Nel match d’andata, anticipo di mezzogiorno del 24 gennaio, vittoria della Juventus all’Allianz Stadium per 2-0 con gol di Arthur e McKennie.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

