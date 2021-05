Dove vedere Bologna Juventus, gara di cartello dell’ultima giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 20.45 all’Dall’Ara di Bologna

Juventus contro Bologna – Ultimo impegno stagionale per la Juventus che dopo avere alzato la Coppa Italia nella finale vinta mercoledì sera contro l’Atalanta punta all’obiettivo minimo stagionale, l’accesso alla Champions League.

La situazione della Juventus

La vittoria della Coppa, la 14esima nell’albo d’oro della Juventus, garantisce un posto nelle coppe europee: ma solo in Europa League. Arrivare tra le prime quattro squadre del campionato significherebbe un considerevole introito economico in termine di premi, diritti e sponsorizzazioni. Qualcosa da cui la Juve in questa stagione difficilissima, che si chiude con un forte disavanzo legato anche ai mancati introiti della pandemia, non può assolutamente prescindere.

La Juventus non ha alternative: deve vincere. E sperare che il Milan non vada oltre un pareggio a Bergamo contro l’Atalanta.

Qualche statistica

La tradizione dice Juventus: i bianconeri hanno vinto le ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna, Juve che non ha una striscia di risultati positivi così eloquente contro nessun’altra avversaria. La Juve è riuscita a mantenere inviolata la sua porta ben 10 volte nelle ultime 15 partite di campionato contro i rossoblu.

Il Bologna ha vinto una sola volta – nel 1998 quando in panchina c’era Mazzone – nelle iltime trenta sfide contro la Juventus ospitate al Dall’Ara.

Bologna Juventus in TV e in Streaming

Bologna–Juventus è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di DAZN. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta sul canale 209 del satellite con il commento di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Donati. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati in streaming sulla piattaforma on line di DAZN.

Il match sarà diretto da Paolo Valeri, coadiuvato dai guardalinee Fabiano Preti e Giorgio Peretti con Michael Fabbri quarto uomo e Piero Giacomelli al VAR.

Si gioca allo stadio “Dall’Ara” di Bologna domenica 23 maggio alle 20.45