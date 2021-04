L’Inter conquista a Bologna (0-1, Lukaku) la sua settima vittoria consecutiva, dodicesimo risultato utile e fa un passo forse decisivo verso la conquista dello scudetto

Bologna-Inter 0-1, Serie A 29esima giornata – Forte dei risultati mediocri di Juventus, bloccata dal Torino nel derby (2-2) e del Milan, fermato in casa dalla Sampdoria (1-1), l’Inter passa anche sul campo del Bologna grazie a un gol del solito Lukaku e mette le mani in modo forse definitivo sullo scudetto.

Bologna inter la partita

La squadra nerazzurra non gioca certo una delle sue migliori partite. Merito del Bologna, che schiera una squadra accorta e per nulla rinunciataria che mette spesso in difficoltà la retroguardia nerazzurra. E anche senza creare grandissime occasioni da gol, il Bologna prova a giocarsela alla pari. Una partita sostanzialmente molto equilibrata, quasi bloccata nella quale la differenza la giocano pochissimi episodi favorevoli.

Il primo, e più importante, è il gol della vittoria siglato ancora una volta da Romelu Lukaku. Ventesimo gol in ventisette presenze (un solo rigore) per Lukaku che sblocca il risultato nel primo tempo. Affondo di Bastoni, gran colpo di testa del belga che Ravaglia in qualche modo riesce a respingere: ma sulla ribattuta è ancora Lukaku a insaccare. A parte un palo colpito da Lauraro Martinez in avvio di ripresa e un paio di offensive insidiose del Bologna, la partita è tutta in questi pochi episodi. Inutile anche il generoso forcing finale del Bologna che si scontra sul muro nerazzurro, come al solito bene organizzato.

Il Migliore in Campo

Alessandro Bastoni – Offre a Lukaku l’unica palla che merita davvero di essere spinta in porta e, nonostante due settimane full immertion con la quarantena, il ritiro in nazionale e le trasferte in Bulgaria e Lituania, risulta essere il migliore in campo anche per come riesce a spingere sul suo lato del campo.

Bologna-Inter in sintesi

30’ 0-1 – Lancio di Young per Bastoni che si isola sulla destra e crossa al centro per Lukaku. Colpo di testa respinto miracolosamente da Rabaglia che lo stesso Lukaku ribadisce in rete.

45’ – Pericolosissima deviazione sottoporta di Soriano, palla suil fondo di pochissimo.

50’ – Lautaro Martinez cerca spazio al limite, si gira e calcia: palla sul palo.

70’ – Bologna vicino al pareggio con Svamber: la palla finisce calcia altissima.

Il tabellino

BOLOGNA-INTER 0-1

30’ Lukaku

BOLOGNA (4-2-3-1) – Ravaglia; Tomiyasu (dal 33’ De Silvestri), Danilo, Soumaoro, Dijks (dall’80’ Juwara); Schouten, Dominguez (dal 69’ Svanberg); Skov Olsen (dall’80’ Orsolini), Soriano, Sansone (dal 69’ Vignato); Barrow. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (dal 90′ Vecino), Brozovic, Eriksen (dal 61’ Gagliardini), Young (dal 71’ Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (dal 71’ Sanchez). All. Conte

Arbitro: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

Ammoniti: Soumaoro, De Silvestri, Vignato, Juwara (B), Ranocchia, Brozovic, Bastoni, Gagliardini (I)

Le dichiarazioni di Romelu Lukaku a fine gara