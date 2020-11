Benevento Juventus, nona giornata del campionato di Serie A. Ecco dove vedere la prossima partita della Juve in Tv e in streaming.

Benevento-Juve, è la prossima partita che attende i bianconeri allenati da Andrea Pirlo nel campionato di Serie A. La vecchia signora scende in campo sabato 28 novembre alle ore 18:00, allo stadio Ciro Vigorito, casa dei campani.

Tuttavia, visto che i tifosi non possono andare allo stadio, per i divieti previsti dal dpcm, l’unico modo per seguire la partita Benevento Juventus è la diretta televisiva. Scopriamo allora in questo articolo dove vederla in Tv e in streaming.

Benevento-Juventus dove vederla in Tv

Tifosi e tifose bianconere potranno seguire la partita della Juve contro il Benevento, in diretta Tv su Sky, alle ore 18:00 di sabato 28 novembre. Nello specifico la gara andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dunque per vedere se i giocatori della juve riusciranno a battere gli avversari di giornata, bisognerà necessariamente avere un abbonamento a Sky calcio o sky sport. Si tratta infatti di una diretta esclusiva, questo significa che l’incontro non verrà trasmesso su Dazn.

Tuttavia, chi alla diretta tv, preferisce guardare le partite della juventus in streaming, tramite pc, smartphone o tablet, può scegliere le soluzioni riportate qui di seguito.

Benevento Juve dove vederla in streaming

Come detto la partita Benevento-Juve sarà visibile anche in streaming e in particolare sulle piattaforme di Sky.

Stiamo parlando di SkyGo, che permette di vedere in streaming i contenuti di Sky rientranti nel proprio abbonamento e di Now Tv. Quest’ultima permette di abbonarsi mensilmente e guardare i contenuti di Sky scelti, fra cui appunto il calcio e quindi le partite della juve.

Chi invece si stesse chiedendo dove vedere le partite della juve gratis, sappia che ciò non è possibile, perlomeno in diretta.

Queste tutte le informazioni sulla partita Benevento-Juve e dove vederla in Tv, ma anche in streaming tramite le apposite piattaforme.

