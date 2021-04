Dopo l’annuncio della scomparsa del principe Filippo La BBC è stata riempita di proteste a causa della copertura eccessiva, mentre gli inglesi continuano a portare fiori. Anche il Papa ha inviato un messaggio alla Regina Elisabetta. Le ultime sui reali inglesi.

La scomparsa del principe Filippo marito di Elisabetta II che aveva quasi 100 anni, ha avuto una copertura mediatica mondiale. Comunque sia rappresenta un pezzo della storia della monarchia inglese oltre ad essere stato il punto di riferimento di sua moglie. Ovviamente tutti i quotidiani britannici oggi hanno riportato in prima pagina titoli e foto del principe ricordando chi è stato. Il miglior titolo è del Financial Times. “Una vita di doveri” Così ha aperto l’autorevole testata inglese nell’inserto settimanale

Anche in Italia i quotidiani hanno fatto la loro parte, con qualche pizzico di gossip che quando si parla dei reali non guasta mai.. ancora peggio fa Repubblica che ci infila Kate Middleton e la paragona al Che Guevara. Nel Frattempo l’agenzia Ansa annuncia che il principe Harry sarà presente al funerale di suo nonno.

Ma c’è chi per l’eccessiva copertura data dopo l’annuncio della morte del principe Filippo ha pagato il prezzo più salato in termini di lamentele e di share. Ecco le ultime secondo la stampa inglese.

Principe Filippo, tutte le lamentele arrivate alla BBC

La BBC è l’emittente nazionale in Uk e a seguito dell’annuncio della morte del marito della Regina Elisabetta ha cancellato una serie di programmi per fornire una costante copertura sulla famiglia reale inglese. Questo ha comportato una valanga di commenti e proteste da parte degli utenti.

In sintesi secondo quanto scrive The Guardian, “in un momento in cui il pubblico oltre la pandemia non è più così legato solo alle emittenti statali è difficile costringerlo a vedere solo ed esclusivamente notizie su notizie inerenti la scomparsa del principe Filippo.”

Quindi il risultato è stato devastante, e sebbene BBC abbia una certa importanza e un certo peso in Uk questa volta ha esagerato. La scomparsa del principe Filippo o Duca di Edimburgo non interessa tutti gli inglesi, ci sono molti antimonarchici in Inghilterra. Quindi esagerare e costringere anche i bambini a vedere la storia o documentari sulla Royal Family probabilmente non è stata una buona mossa da parte dell’emittente televisiva.

Ancora peggio lo è stata quella di non trasmettere la partita di calcio femminile secondo il Guardian. Insomma come la RAI anche la BBC vive di finanziamenti pubblici, e nonostante rendere omaggio alla scomparsa del principe Filippo rappresenti un segno di rispetto per la regina, non puoi obbligare un paese a seguire l’argomento bambini compresi.

Ecco, questo è l’altro volto della verità in merito alla scomparsa del quasi centenario marito della regina Elisabetta.

VEDI ANCHE: Quanto è ricca la regina Elisabetta