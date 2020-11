Elezioni Usa, chi sta vincendo le elezioni in America Biden o Trump? Ecco i risultati secondo le ultime news dei media americani.

Elezioni Usa, Joe Biden è attualmente in vantaggio e incita alla calma gli elettori. Tuttavia l’ira di Trump continua. L’attuale presidente americano che ha già minacciato il ricorso alla Corte Suprema in caso di vittoria di Biden, non smette di dichiarare falsità in diretta Tv. Ecco l’aggiornamento della situazione sulle elezioni americane.

Elezioni Usa 2020 chi sta vincendo

Mentre in America si registra un nuovo record di contagi da coronavirus ( 102.830 nelle ultime 24 ore) continua la battaglia per la Casa Bianca. Il democratico Joe Biden dovrebbe essere vicino alla vittoria, ma in realtà mancano milioni da conteggiare e il presidente Trump continua a ribadire nelle sue conferenze stampa che gli stanno “rubando la vittoria”Donald Trump parla infatti alla popolazione di imbrogli elettorali ma senza portare nessuna prova a supporto.

Ad oggi quindi non c’è ancora nessun vincitore, ma mano mano che arrivano i voti per corrispondenza dalla Pennsylvania, questi dovrebbero favorire i democratici, quindi Biden e Kamala Harris, quella che dovrebbe diventare la prima donna vicepresidente negli Usa.

Elezioni Usa cosa ha detto Trump

Il neetwork dei media americani che fa capo che include Abc, Cbs e Msnbc hanno interrotto la trasmissione mentre il presidente in carica parlava di elezioni rubate e brogli elettorali. Ecco il video della conferenza stampa di Trump





Su Foxnews invece a sostenere la causa di Trump sono stati i senatori repubblicani Lindsey Graham e Ted Cruz, e che secondo quanto riporta Guardian Usa, hanno rafforzato la teoria del presidente in carica secondo cui le elezioni gli sarebbero state rubate.

Elezioni Usa il discorso di Biden

Con toni più pacati Joe Biden si avvicina alla presidenza, per vincere gli basta infatti prendere la maggioranza dei voti in uno degli stati chiave, ma la vittoria sarà comunque ostacolata da Trump.

Insomma ad ora chi sta vincendo le elezioni Usa è difficile dirlo, quello che è certo è che oltre a passare alla storia queste elezioni rischiano di creare ulteriori tensioni sociali in un paese già lacerato da razzismo e pandemia.