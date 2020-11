Jill, moglie di Biden 46esimo presidente Usa è’ la prima first lady italo-americana a varcare la soglia della Casa Bianca. Ecco la sua storia

Jill Tracy Jacobs Biden, moglie del neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, è figlia di un italo-americano di prima generazione, Donald C. Jacobs.

Dietro il cognome anglicizzato “Jacobs” c’è il siciliano Giacoppa. E’ il cognome del nonno di Jill, Gaetano Giacoppa, che da Gesso, frazione del comune di Messina, era partito per gli Stati Uniti. Una volta sbarcato ad Ellis Island, come da prassi, il suo cognome siciliano era stato modificato.

Jill, la neo first lady, ha sempre condiviso con orgoglio le sue radici italo-americane, rivelando momenti della sua infanzia in una famiglia dalle origini italiane.

Insegnante, scrittrice e finlatropa. Chi è Jill Tracy Jacobs

Nata ad Hammonton, nel New Jersey, Jill ha trascorso la sua infanzia in Pennsylvania. Figlia di un cassiere di banca e di una casalinga, si appassiona subito all’insegnamento, carriera che non ha mai lasciato neanche durante gli anni della vice presidenza di Joe Biden.

Insegnante orgogliosa, con un breve passato giovanile da modella, ha trascorso tredici anni ad insegnare nei licei pubblici, ai ragazzi con disagio psichico e, fino al 2008, è stata docente all’università dove insegnava inglese, in particolare scrittura correttiva.

“Nell’insegnare in un college di comunità ha dichiarato che mi sento come se potessi fare la differenza nelle loro vite, mi sento davvero a mio agio. Amo le donne che tornano a scuola e si diplomano, perché sono così concentrate”.

Insegnante, scrittrice ma anche filantropa, Jill Biden è presidente della Biden Breast Health Initiative, un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1993, che fornisce gratuitamente programmi educativi di sensibilizzazione sulla salute del seno nelle scuole.

Nel 2007, Jill Biden ha contribuito a fondare Book Buddies, associazione che fornisce libri per bambini provenienti da famiglie a basso reddito, ed è molto attiva in Delaware Boots on the Ground, un’organizzazione che sostiene le famiglie di militari.

L’incontro e la storia con Joe Biden



Fu un incontro al buio, quello tra Jill e Joe Biden, all’epoca già senatore per il Delaware.

Correva l’anno 1975, quando la futura coppia si incontra. Lei si era separata da poco mentre Biden aveva perso la moglie e la figlia in un terribile incidente automobilistico.

Di Joe Biden, la futura moglie ricorda che “aveva l’aria e i modi da gentiluomo”.

I due si sposarono nel 1977 e Jill decise di continuare la carriera di insegnante affiancando il marito senatore ma sempre in stile low profile e lontano dai riflettori.

Non solo insegnante pasionaria, Jill è stata anche una mamma presente e devota. Si è sin da subito occupata di Hunter e Beau, i due figli di Biden avuti dal precedente matrimonio, e di Ashley, la figlia nata dal matrimonio con Joe Biden.

Jill Tracy Jacobs Biden e Le radici italo-americane

Come ogni italo-americana che si rispetti, Jill Biden non mancava un pranzo domenicale dai nonni.

In una recente intervista rilasciata a “The US world Herald”, Jill Jacobs Biden ricorda che ogni domenica la nonna cucinava spaghetti con meatballs, braciole, e la famosa Italian wedding soup.

La cucina della nonna è sempre stata confort food per Jill, che ha respirato anche le atmosfere delle tradizioni italo-americane delle processioni e delle feste delle comunità italo-americane.

Cresciuta con i sapori italiani, Jill ha continuato a tramandare la tradizione culinaria del Belpaese.

“Beau e Hunter adorano la mia parmigiana di pollo”, ha dichiarato Jill a The US world Herald. Joe ama la pasta”. Il suo piatto preferito è la pastina capelli d’angelo con il pomodoro fresco”.

