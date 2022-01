Saldi, quanto durano i saldi invernali 2022

Saldi invernali 2022. Quanto durano e quando finiscono i saldi nei negozi e online. Date, calendario e ultime notizie sugli sconti di fine stagione.

Saldi 2022. Gli sconti invernali sono iniziati in tutte le regioni italiane, nei negozi fisici, ma anche online i prodotti in offerta e le percentuali di ribasso sono molto interessanti. Ma quanto durano ancora i saldi invernali 2022? E quando finiranno?

Le date sono diverse in base alla regione, vediamo quindi cosa prevede il calendario saldi 2022 caso per caso e fino a quando troveremo sconti anche su internet.

Saldi invernali 2022 fino a quando

La durata dei saldi invernali solitamente è di 60 giorni, ma ci sono delle eccezioni. Ad esempio alcune regioni prevedono un massimo di 8 settimane per la durata degli sconti, anche se talvolta con la possibilità di fare periodi anche non consecutivi.

Altre ancora hanno una durata di 40 giorni o poco più. Senza contare che la data di fine sconti invernali in alcuni territori è condizionato dall’inizio anticipato o posticipato a seconda delle decisioni di giunta. Insomma, in base alla vostra regione la data sarà diversa.

Quando finiscono i saldi invernali 2022 calendario regioni

Quindi per fare chiarezza ecco il calendario date di fine saldi 2022 di tutte le regioni italiane, in base alle delibere di ognuna:

Abruzzo: 5 marzo 2022

Basilicata: 2 marzo 2022

Calabria: 6 marzo 2022

Campania: 1° marzo 2022

Emilia Romagna: 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: 31 marzo 2022

Lazio: 5 marzo 2022

Liguria: 18 febbraio 2022

Lombardia: 5 marzo 2022

Marche: 1° marzo 2022

Molise: 1° marzo 2022

Piemonte: 2 marzo 2022

Puglia: 28 febbraio 2022

Sardegna: 5 marzo 2022

Sicilia: 15 marzo 2022

Toscana: 15 marzo 2022

Trentino Alto Adige: 5 febbraio 2022 (ma dipende dalle singole località)

Umbria: 5 marzo 2022

Veneto: 28 febbraio 2022.

Saldi 2022 nei negozi col green pass

Ricordiamo che attualmente è possibile fare shopping nei negozi per i saldi, senza alcuna certificazione. Ma attenzione perché in base a quanto previsto dal governo dal primo febbraio 2022 sarà necessario avere il green pass base per accedere nei negozi e fare acquisti.

Si tratta della certificazione che si ottiene dopo la vaccinazione, la guarigione dal covid o sottoponendosi a tampone con esito negativo. Quindi dal 1° febbraio 2022 chi si reca nei negozi senza il certificato verde base rischia sanzioni salate.

Saldi invernali 2022 online

Abbiamo visto fino a quando durano i saldi nei negozi fisici, a seconda della regione e quali regole sono previste da qui in avanti, per uno shopping in sicurezza. Tuttavia i saldi si svolgono anche online e in questo caso finiscono in data diversa a seconda del e-commerce che scegliete.

Ad esempio sul sito ufficiale di Zara i saldi 2022 sono in corso con offerte su abbigliamento donna e uomo, cappotti, maglie, abiti e molto altro. La data di fine saldi in questo caso non è nota, ma presumibilmente gli sconti anche in rete oltre che nei negozi fisici dureranno almeno fino al termine di febbraio. Quindi avete ancora tempo per trovare l’occasione giusta per voi.

Non solo abbigliamento, ma anche gioielleria, con i saldi presenti sul sito ufficiale di Pandora, o tecnologia. In quest’ultimo caso trovate offerte in ogni campo in particolare su Amazon, dagli smartphone agli iPhone, passando per i pc e quant’altro. Insomma, i saldi invernali 2022 sono decisamente lunghi e siete ancora in tempo per trovare ciò che più vi piace a prezzo scontato, nei negozi e online.

