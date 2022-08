Inizio scuola settembre 2022 Calabria. Quando riapre la scuola

Quando cominciano le scuole 2022-2023 in Calabria? Data inizio e fine lezioni scuole d’infanzia, elementari, medie e superiori. Calendario e durata.

Inizio anno scolastico 2022/2023. In Calabria il primo giorno di scuola per gli studenti che frequentano gli istituti del territorio regionale, arriva intorno alla metà di settembre 2022. Si avvicina quindi la data da cerchiare in rosso per alunni e docenti.

Ma quanto dura il nuovo anno scolastico e quali sono i periodi di vacanza? Approfondiamo questi aspetti mediante il calendario stabilito dalla giunta regionale.

Quando iniziano le scuole elementari 2022-23 in Calabria

Le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, iniziano il 14 settembre 2022 in tutta la regione. Ciò significa che le scuole, non solo elementari, ma anche materne, medie e superiori, riprendono il giorno prima delle metà esatta di settembre. Si tratta della stessa data scelta da altre regioni del sud, come nel caso della Puglia.

La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha ufficializzato questa data e l’intero calendario scolastico 2022/23 tramite il decreto n.59. Detto quindi di quando si rientra in classe, vediamo nel proseguo di questo articolo tutte le altre informazioni utili per gli studenti.

Quando termina l’anno scolastico 2022-23 Calabria

Nella regione Calabria le lezioni finiscono il 10 giugno 2023 per quanto riguarda le scuole superiori, le medie e le elementari. L’ultima campanella dell’anno suonerà quindi di sabato e dall’11 giugno gli studenti della Calabria inizieranno ufficialmente le vacanze estive 2023, tranne quelli che dovranno sostenere gli esami.

In virtù di questo il numero di giorni totale di lezione è pari a 203. Ma non per le scuole d’infanzia, che come di consueto terminano le loro attività didattiche più tardi rispetto alle altre. In particolare il 30 giugno 2023.

Vacanze Natale, Pasqua e ponti. Calendario scolastico Calabria

Il calendario a.s. 2022 2023 determinato dalla giunta regionale, contiene i giorni in cui le scuole resteranno chiuse. Oltre a tutte le domeniche, sono previste le seguenti festività, accompagnati in alcuni casi da ponti:

31 ottobre e 1 novembre: ponte di Tutti i santi

8-9-10 dicembre: festa dell’Immacolata e ponte

dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023: festività di Natale

dal 6 all’11 aprile: vacanze di Pasqua

24-25 aprile: Ponte festa della liberazione

1 maggio: Festa del lavoro

2-3 giugno: Festa della repubblica e ponte.

Qualora dovesse capitare in un giorno non festivo, le lezioni si fermeranno anche nel giorno del santo patrono. Tuttavia trattandosi di una ricorrenza la cui data cambia da comune a comune, capiterà eventualmente in un giorno diverso a seconda di dove si trova l’istituto scolastico frequentato. Qui allegate tutte le altre informazioni fornite dalla giunta e tratte direttamente dal sito internet della conferenza delle regioni.

In breve, la scuola inizia mercoledì 14 settembre 2022 e finisce sabato 10 giugno 2023 in tutta la Calabria. 203 i giorni di lezione previsti (tranne che per le materne), al netto di ponti e festività previsti durante l’anno.

