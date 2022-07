Inizio scuola 2022-23: quando inizia la scuola in Sicilia

Inizio anno scolastico 2022/23 Sicilia. Quando cominciano le scuole a Catania, Palermo e nella regione. Date, calendario, feste e durata lezioni.

Inizio scuola 2022 2023. La presidenza della regione Sicilia ha definito la data del primo giorno di scuola per gli istituti primari e secondari di ogni ordine e grado. La ripresa delle lezioni è fissata nella seconda metà di settembre, con un totale di 204 giorni di attività didattica.

Ma esattamente quando si torna a scuola in tutte le località presenti sull’isola? Vediamolo in base al nuovo calendario regionale, per poi passare a feste e ponti in arrivo durante l’anno.

VEDI ANCHE: INIZIO SCUOLA 2022/2023 CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Quando inizieranno le scuole a settembre 2022 in Sicilia?

Come da calendario la prima campanella dell’anno scolastico 2022-23 suonerà lunedì 19 settembre in Sicilia. E’ una data posticipata rispetto a quanto previsto in altre regioni italiane, alcune infatti cominciano le lezioni già il 12 settembre, come ad esempio il Veneto, altre invece intorno al 15 del mese.

Ma in Sicilia quasi sempre l’estate si prolunga per l’intero mese di settembre, da qui l’esigenza di cominciare dopo rispetto ad altri territori. Anche per conciliare al meglio le vite familiari, come dichiarato dall’assessore regionale all’Istruzione Alessandro Aricò. Dal 19 settembre comincia quindi il nuovo anno scolastico nelle elementari, medie e nei licei, ma anche nelle materne.

Fine scuola 2023 Sicilia: dalle superiori alle materne

L’ultimo giorno di scuola in Sicilia è previsto il 10 giugno 2023. Si tratta in questo caso di un sabato che va a completare la settimana di giugno, al termine della quale iniziano ufficialmente le vacanze estive 2023 per gli studenti di scuole superiori, medie ed elementari.

In virtù di questo sono 204 complessivamente i giorni di lezione previsti dalla regione, meno dei 207 dell’anno precedente. Questo numero non vale per le scuole d’infanzia, che come sempre accade chiudono più tardi rispetto alle altre: il 30 giugno 2023.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Ponti e festività calendario a.s. 2022-23 regione Sicilia

La giunta regionale guidata dal governatore Musumeci ha inoltre stabilito in quali giorni le scuole resteranno chiuse, per ricorrenze o ponti durante l’anno. Di seguito tutti i periodi interessati dalle feste:

1 novembre: festa ognissanti

8 dicembre: festa dell’immacolata

dal 23 dicembre al 7 gennaio 2023: festività natalizie

dal 6 all’11 aprile 2023: vacanze di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa della repubblica.

Altre date da tenere in considerazione dagli studenti sono:

il santo patrono, che cade in giorni diversi a seconda del comune dove si trova la scuola

le elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre 2022 e che dovrebbero comportare la chiusura degli istituti lunedì 26 per lo spoglio del voto.

DATA INIZIO SCUOLE 2022-23 IN SICILIA

In sintesi, in Sicilia le scuole iniziano il 19 settembre 2022 e terminano il 10 giugno 2023, tranne le scuole d’infanzia, che chiudono a fine giugno. Oltre alle vacanze estive gli studenti di questa regione potranno restare a casa nei giorni segnalati in calendario.

VEDI ANCHE: