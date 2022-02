Fiorentina-Napoli Femminile a che ora si gioca e dove vederla

Fiorentina Napoli femminile serie A donne, quando e a che ora si gioca e dove vedere le Viola contro le azzurre.

Fiorentina-Napoli aprono la seconda giornata del 14esimo turno di calcio femminile, con le viola a digiuno di vittorie da ben tre turni e ormai lontane da una quota europea di fatto irraggiungibile e per nulla tranquille. Il Napoli, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, ha un bisogno disperato di punti per evitare la retrocessione. Di seguito tutte le info sulla partita.

Fiorentina Vs Napoli femminile a che ora si gioca e dove vederla

Come da calendario la partita tra le viola contro il Napoli si gioca il 6 febbraio allo Stadio Comunale Gino Bozzi alle ore 12:30. Per vederla dovete essere abbonati a TIMVision. In alternativa potete guardare le news live sui social delle due squadre.

Fiorentina femminile ultime news

Dopo aver fermato le le women della Juventus con un pareggio quasi incredibile, le viola puntano alla Coppa Italia nonostante il pareggio contro l’Empoli in Coppa Italia. Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni di Valery Vigilucci terzino della Fiorentina Women che non nasconde comunque la preoccupazione per il prossimo incontro contro le partenopee. Da segnalare che la squadra di Patrizia Panico ha perso il match di andata proprio contro le campane del Napoli femminile.

In attacco per le viola ci sarà comunque la Giacinti che proprio con il Napoli ha segnato i suoi primi 17 gol in serie A.

Ultime sulla Formazione Napoli femminile

Oltre la posizione in classifica, la fomazione della coppia Domenichetti-Castorina deve fare i conti con l’infermeria. Evdokija Popadinova, l’attaccante bulgara si è infortunata contro la Roma nella partita di campionato dello scorso 23 gennaio e non tornerà in squadra prima di 6/8 settimane Mentre non è ancora certa la presenza della slovena Kaja Erzen dopo l‘infortunio contro l’Inter.

Statistiche e precedenti

Sono tre in tutto le sfide tra Fiorentina e Napoli donne, di cui due vinte dalle viola lo scorso campionato. I numeri comunque sono tutti a favore delle viola considerando che a fare la differenza in campo è la Giacinti, che dopo essere andata in gol contro la Juve di Montemurro potrebbe andare a bersaglio anche questa volta.