Fine scuola 2022 Puglia. Quando finisce l’anno scolastico a Bari

Quando finisce la scuola 2022 in Puglia? Data ultimo giorno di lezione a Bari e in tutta la regione. Calendario anno scolastico 2021-2022.

Fine scuola 2022 in Puglia. La giunta regionale del governatore Michele Emiliano ha stabilito la data di chiusure delle scuole su tutto il territorio. Vi anticipiamo subito che per quanto riguarda elementari, medie e superiori l’attività didattica termina nella seconda settimana di giugno. Diverso invece è il discorso per la fine delle scuole d’infanzia.

Ecco allora quando terminano le scuole nel 2022 in Puglia, secondo quanto stabilito dal calendario regionale.

VEDI ANCHE: FINE SCUOLA 2022 DATA REGIONE PER REGIONE

Che giorno finisce la scuola 2022 in Puglia?

La regione Puglia ha scelto il 9 giugno 2022 come ultimo giorno di scuola nelle primarie e secondarie di primo e secondo grado. Si tratta di un giovedì, esattamente un giorno dopo rispetto a quanto deciso da buona parte delle regioni italiane.

Tuttavia la Puglia non è quella che ha posticipato di più la chiusura delle scuole, visto che altre hanno deciso di chiudere anche successivamente. Quindi dal 10 giugno gli studenti che frequentano le scuola pugliesi inizieranno ufficialmente le vacanze estive 2022.

Quando chiude la scuola materna in Puglia?

A differenze delle altre istituzioni scolastiche, gli asili in Puglia terminano il 30 giugno 2022. Quindi 3 settimane dopo rispetto alla fine delle lezioni in scuole primarie e secondarie. Si tratta di una data scelta praticamente in tutta Italia, visto le esigenze diverse delle famiglie per organizzare le loro vite, coniugandole con quelle dei figli più piccoli.

In questo caso quindi i più piccoli saranno in vacanza dal primo luglio, in attesa di sapere quando inizia la scuola in Puglia 2022/23. La data scelta dal consiglio regionale dovrebbe essere quella del 14 settembre, secondo le ultime news. In attesa della pubblicazione della delibera ufficiale.

Calendario scolastico Puglia 2022

Come visto l’ultima campanella dell’anno scolastico 2021-2022 per gli studenti che frequentano le elementari, le medie e i licei in Puglia, suonerà il 9 giugno. Fanno eccezione coloro che devono ancora sostenere gli esami estivi. Per la chiusura delle materne invece la data di fine scuola è prevista giovedì 30 giugno.

Per ogni altra informazione sul calendario scolastico, potete consultare qui di seguito tutte le date riportate direttamente dal sito della regione Puglia. Oltre all’ultimo giorno di scuola, trovate pure le festività ancora previste in calendario fino al termine dell’anno.

FINE SCUOLA 2022 PUGLIA DATE E CALENDARIO

Ricapitolando, il 9 giugno chiudono le scuole a Bari, Lecce e tutte le altre località pugliesi. Tranne le materne, per cui invece l’attività didattica termina il 30 giugno 2022.

VEDI ANCHE: