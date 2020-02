Il principe William e sua moglie Kate Middleton a marzo andranno in Irlanda su richiesta dell’Ufficio degli affari esteri e del Commonwealth. Le ultime su Kate e William

Cosa vanno a fare due reali come il principe William e sua moglie Kate Middleton in Irlanda? Un viaggio, praticamente le solite cose dei reali. Beneficenza cultura, e relazioni fra i due paesi. Ma l’Irlanda è un paese diviso, quindi che vanno a fare i duchi di Cambridge in Irlanda? Vediamo

Kate e William Royal Tour in Irlanda a spese degli inglesi

Il principe William 37 anni e la 38enne moglie Kate Middleton come comunicato da Kensington Palace andranno in Irlanda dal 3 al 5 marzo. Lo scopo della visita è quello di consolidare le relazioni diplomatiche, oltre a conoscere l’Irlanda i suoi paesaggi, costumi e cultura. Praticamente si tratta della prima visita ufficiale dei duchi di Cambridge

E’ dal 2011 infatti che i reali non visitano il paese irlandese, l’ultima visita fu fatta dalla regina Elisabetta.

La coppia reale incontrerà il presidente e altri leader politici. Ma l’Irlanda come abbiamo detto è un paese diviso a maggior ragione dopo la Brexit. Quindi la presenza dei reali che dovrebbero essere apolitici in cosa consiste?

Oggi gli inglesi dopo la Brexit stanno peggio di ieri e continueranno a stare peggio, le relazioni fra Irlanda e Inghilterra hanno nel corso del tempo subito trasformazioni e riconciliazioni. Il motivo della visita della coppia William e Catherine, infatti è il ricordo della conciliazione.

Ma una parte dell’Irlanda non è più parte del Regno Unito.

Insomma anche la monarchia qualche cosa deve pur fare, certamente non consoliderà relazioni politiche visto che i reali non hanno poteri ma solo un ruolo di rappresentanza, mentre Kate e William vanno a farsi un viaggetto a spese degli inglesi, e per la gioia delle riviste del gossip che potranno pubblicare le immagini dei vestiti della duchessa di Cambridge.

Per chi non lo sapesse i royal tour sono a carico dei contribuenti inglesi che mantengono attraverso una “sovvenzione” cospicua tutti i reali, ad eccezione di Harry e Meghan che dal 31 marzo non saranno più reali senior.

Vedi anche: Le folli spese dei reali inglesi