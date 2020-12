Il principe William e sua moglie kate Middleton sono accusati di non aver infranto le regole anti-covid stabilite dal governo. Ecco le ultime sui reali inglesi.

A passeggio in 9 è l’accusa che i media britannici lanciano contro Kate Middleton e suo marito principe William, oltre questo ila coppia reale era a spasso senza mascherina. Ecco le ultime su Kate e William figli compresi.

Perché William e Kate sono accusati di aver infranto le regole Covid.

In Gran Bretagna a differenza dell’Italia, è consentito passeggiare al massimo in sei persone bambini compresi. La coppia reale è stata fotografata mentre stava visitava un bosco a tema natalizio nella tenuta di Sandringham della regina Elisabetta. A passeggio però erano in nove, e questo in Uk è contro le regole stabilite dal governo.

I duchi di Cambridge erano in compagnia di Sophie di Wessex e la sua famiglia e nonostante abbiano rispettato il distanziamento e siano arrivati con due macchine diverse, per la legge inglese i reali hanno infranto le regole anche se si trovavano nella tenuta della regina.

A dare la notizia è il solito Daily Mail che ha pubblicato foto esclusive delle due coppie con figli a passeggio. La news naturalmente ha fatto già il giro di mezzo mondo come succede sempre quando si parla di William e sua moglie Kate, grande protagonista delle riviste di gossip

In precedenza il Guardian aveva pubblicato un lungo editoriale in metteva in evidenza come la famiglia reale, (che ricordiamo è mantenuta dal popolo inglese) sia stata latitante durante i mesi della pandemia in termini di messaggi alla popolazione e ai fan della monarchia.

L’autorevole testata inglese è antimonarchica, ma questo non implica che i suoi editoriali siano faziosi, anzi rispecchiano la realtà di un modo dorato e priviligiato come quello di cui fanno parte il principe William e sua moglie Kate Middleton.