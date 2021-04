Il principe Filippo ha accumulato una fortuna, a chi ha lasciato e beni di proprietà. I beneficiari probabilmente non saranno, figli e nipoti, ma c’è una ragione ecco quale.

La regina Elisabetta e il principe Filippo sono stati sposati per 73 anni e in questo periodo il consorte di Elisabetta II sembra abbia accumulato un bel mucchio di soldi. Tuttavia non è chiaro quale sia l’ammontare del patrimonio personale accumulato dal Duca di Edimburgo, c’è chi parla di 30 milioni di steline e chi cita cifre minori, ma sempre di ingenti somme di denaro si parla. Inoltre molti scrivono che Filippo era una persona parsimoniosa quindi attento a non sprecare il denaro.

Ora, dopo la sua scomparsa restano le cose pratiche da svolgere e tra queste c’è la sua eredità. Vediamo secondo le ultime news sui reali inglesi a chi spetta il patrimonio del marito della regina inglese

Principe Filippo a chi spetta l’eredità

La legge inglese consente di ai reali di non pagare le tasse di successione qualora l’eredità passa da sovrano a sovrano o da consorte del sovrano al regnante in carica. Quindi per evitare di pagare un salasso di tasse pari al 40% è molto probabile che l’eredità del Principe Filippo spetti alla Regina Elisabetta che, come noto ha già un notevole patrimonio.

Questo è quanto riferiscono alcuni media in Uk. Tuttavia l’eredità del marito di Elisabetta II oltre le somme di denaro, comprende anche proprietà ed opere d’arte.

L’altra eredità di Filippo

Il marito della Regina Elisabetta lascia anche un titolo, quello di Duca di Edimburgo a lui donato da re Giorgio VI il giorno prima delle nozze con la figlia avvenute nel lontano 1947. Ecco a chi spetta il ducato Inizialmente il beneficiario era Carlo primo figlio della coppia e successore della Regina, poi in seguito è stato deciso di lasciare il titolo al più giovane dei quattro figli, il Principe Edoardo.



In sintesi quale sia l’ammontare della ricchezza accumulata dal Principe Filippo non è noto, mentre è chiaro che sua moglie Elisabetta sarà colei che dovrebbe ereditare tutto ad eccezione della sua auto e del suo titolo.

