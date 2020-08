“Maestro ci faccia volare senza toccare Dybala” è la risposta a Pirlo su Instagram che posta una foto dove sorride..

Pirlo alla Continassa? No, Andrea Pirlo in piscina con i due figli gemelli nati nel 2017 dalla relazione con Valentina Baldini. Insomma il tecnico della Juve esce allo scoperto per la seconda volta sul suo account di Instagram Ecco i commenti dei suoi followers.

Pirlo su Instagram tra Dybala e complimenti

La prima uscita sui social e la faccia di Pirlo la ricordiamo tutti, è stato il ringraziamento ufficiale alla Juventus per l’incarico da allenatore. Allora di sorrisi neanche l’ombra..

Dopo non ci sono state interviste o comunicati vari solo ipotesi e la conferma che Ronaldo non si tocca. Quindi se pensavate che il 15 agosto l’allenatore della Juve era da solo alla Continassa a rimuginare sulla nuova formazione della Juventus, beh non è proprio così lo dimostra questa foto su Instagram.



Oltre a ricambiare gli auguri l’appello dei follower ad Andrea Pirlo è netto è chiaro “non vendete Dybala“. Il tormentone estivo del calciomercato Juventus infatti è l’ipotetica vendita di Paulo Dybala. Vero è che non è la prima volta che la Joia della Juve si trova sul mercato. Tuttavia ad oggi nessuno conosce le vere intenzioni di Andrea Agnelli e della dirigenza bianconera.

Si va avanti solo per supposizioni e titoli allarmistici, talvolta anche fuorvianti, motivo per cui la vicenda Dybala è diventata la questione più annosa del gossip del calciomercato, a tal punto da essere riportata in quinta posizione nella rubrica Football gossip della BBC.

Quindi tornando alla bella foto di Andrea Pirlo sorridente in piscina, se l’intenzione del maestro era augurare a tutti un buon Ferragosto, la risposta dei follower è educata ma determinata: Dybala non si tocca.

I commenti dei tifosi comunque non si fermano solo a Dybala, c’è molta enfasi e supporto da parte dei fans di Andrea Pirlo, senza dimenticare che in questa immagine per la prima volta si vede Pirlo sorridente.. e questo non è sfuggito a nessuno. Quindi in attesa di vedere la Juventus in campo per la prossima partita, sappiate che Anche Pirlo ogni tanto sorride