Il numero di Vogue uk curato da Meghan Markle è il più venduto nella storia del magazine inglese. A comunicarlo è il caporedattore.

Nessuna nella royal family è stata come Meghan Markle per Vogue Uk. ForcesForChange la tanto commentata e criticata copertina realizzata dalla duchessa di Sussex per Vogue British ha portato le vendite della rivista alle stelle. Si tratta del numero più venduto dell’ultimo decennio nonostante il settore sia in flessione.

Ma come nasce il legame fra i reali inglesi e una rivista di moda? Vediamo chi prima di Meghan ha collaborato con Vogue Uk.

Meghan Markle le donne reali e Vogue Uk

La storia fra le donne della royal family e la testata inglese (che fa capo al gruppo Condé Nast) nasce con la principessa Diana apparsa nella copertina del magazine.

Succesivamente nel 2016 è toccato a Kate Middleton che ha posato per un servizio fotografico in occasione del centenario della testata. Le immagini della duchessa di Cambridge sono state scattate a Norfolk dove Kate e William vivono quando i figli non vanno a scuola.

Ma non sembra che la presenza in copertina di Kate Middleton abbia dato risultati come quelli che Vogue magazine ha ottenuto dalla collaborazione con Meghan Markle, nonostante si tratti di un bellissimo servizio fotografico.

Meghan Markle ha fatto da direttore per il numero dello scorso settembre 2019, ma non è andata in copertina, ha scelto 15 donne famose ognuna nel loro campo.

La rivista secondo quanto scritto dal caporedattore su Instagram è andata esaurita in soli dieci giorni. Un successo quindi senza precedenti.

L’articolo sulle vendite della testata di cui Meghan è stata direttore ospite è stato riportato da Forbes che cita anche tutte le cifre inerenti la vendita dei magazine in Inghilterra.

Per quanto riguarda Meghan nonostante le continue critiche, la duchessa di Sussex in meno di due anni ha portato parecchi soldi all’economia inglese, e questo non è gossip ma sono fatti concreti

Vedi anche: Meghan e Harry come la monarchia inglese ha perso i reali migliori