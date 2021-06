Meghan Markle rilascia una nuova intervista dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia. Cosa dirà questa volta la duchessa di Sussex? Vediamo gli ultimi gossip reali

Megnhan Markle sarà intervistata oggi negli Usa durante la trasmissione NPRWeekend Si tratta di un intervista radio che la moglie del Principe Harry rilascia dopo la nascita della seconda figlia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Intanto il libro The Bench scritto da Meghan è al primo posto nella lista dei bestseller del New York Times. Ecco le ultime sui reali inglesi

Meghan Markle intervista

La nuova intervista di Meghan, a differenza della prima rilasciata insieme a suo marito, questa volta non darà adito a polemiche. Quindi il gossip le testate o i magazine di gossip inglesi o italiani, per parlare male della duchessa di Sussex dovranno costruire o trovare argomenti diversi.

Meghan Markle probabilmente parlerà del suo libro per bambini “The Bench” che dopo solo una settimana è già un successo.

Il libro scritto dalla duchessa di Sussex prende ispirazione dal rapporto tra il principe Harry e suo figlio Archie, primogenito della coppia reale. Si tratta comunque di un testo illustrato con immagini che mostrano i momenti di amore e il legame tra padre e figli.

Per chi ha voglia di leggerlo, The Bench è in vendita su Amazon Uk.

Le ultime news su Meghan e Harry

Il principe Harry e sua moglie Meghan markle continuano ad essere l’arnomento preferito di un certo tipo di quotidiani, ci sorprende però che in Italia i lettori di alcuni giornali debbano pagare per leggere tra le Top news i fatti dei reali inglesi. Comunque sia, sono scelte editoriali, ma le news sulla Royal family si trovano ovunque.

Tornando a Harry e Meghan, c’è in realtà ben poco da dire, tranne il fatto che a lugliol a duchessa di Sussex non sarà in Inghilterra in occasione della cerimonia per il sessantesimo compleanno di Diana. La risposta alla mancata presenza è banale, ha una neonata a cui badare. Il principe Hennry invece sarà presente, e forse questa sarà l’occasione per riconciliarsi con suo fratello William.