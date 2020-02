Mary di Danimarca moglie del principe Federico ha compiuto 48 anni, ma ne dimostra molti di meno. Eppure ha quattro figli, ecco le ultime foto.

La principessa Mary di Danimarca compie oggi 48 anni ma i festeggiamenti non avverranno a Copenaghen. Quest’anno la coppia reale si è recata in Svizzera dove i loro quattro figli stanno trascorrendo un periodo scolastico che fa parte della loro formazione. Vediamo qualche news su questa donna che nonostante sia vicina ai 50 anni è sempre bellissima

Mary di Danimarca come mantenersi giovani fra figli e vita reale

La principessa Danese moglie dell’erede al trono, dallo scorso dicembre è diventata una sorta di sostituto della regina, ovvero per volontà della madre di Federico la regina Margherita la principessa dovrà sostituire la regnante in ogni atto all’estero. Insomma un compito non da poco visto il ruolo.

Per festeggiare il suo compleanno la casa reale danese ha condiviso una nuova foto scattata da Daniel Stjerne. Nel ritratto, la Principessa Mary appare in un abito a maniche lunghe con scollo a V blu scuro, una catena d’oro e orecchini pendenti con diamanti e pietre blu. La nuora della regina Margarita ha lasciato i capelli sciolti e posa sfoggiando il suo sorriso di sempre. Ma non mostra una ruga ed è sempre una gran bella donna.

Anche se non ci saranno celebrazioni ufficiali per il suo compleanno, la stampa danese ha precisato che sua altezza trascorrerà il giorno del suo compleanno insieme a suo marito e ai loro quattro figli.



Nonostante la principessa abbia avuto quattro figli di cui due gemelli, mantiene comunque un fisico e un viso abbastanza giovane. Eppure quattro gravidanze non sono poche, però l’attività fisica ti tiene in forma e Mary è una sportiva, non a caso ha incontrato il suo attuale marito durante le Olimpiadi di Sydney nel 2000.

Da allora sono trascorsi 20 anni, Mary di Danimarca è sempre stata ammirata per il suo stile, in aggiunta a questo la coppia non è oggetto di gossip costante come invece lo sono i reali inglesi, che oramai sono diventati una vera ossessione.

