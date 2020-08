Letizia Ortiz e re Felipe VI tornano a Madrid dopo solo dieci giorni di vacanze diverse. Le ultime news sulla più bella coppia reale

Letizia Ortiz re Felipe VI e le loro figlie dopo dieci giorni di non vacanze a Maiorca di cui alcuni trascorsi ad Ibiza tornano a Madrid. Ma i reali tornano a casa dopo aver conquistato le copertine di molti giornali stranieri, in particolare Letizia di Spagna che con suoi abiti bianchi estivi come sempre è stata giudicata la regina più elegante. Ecco le ultime su Letizia e Felipe

Letizia e Felipe ritorno a Madrid per la coppia reale più bella

Letizia Ortiz ha quasi 48 anni, ma non li dimostra grazie al suo fisico snello e tonico.

Felipe di Spagna ha 52 anni è alto 1,97 ed è un uomo molto affascinante, le due figlie Leonor e Sofia sono bellissime. Insomma basta guardare le foto per giudicare. A questo va ad aggiungersi il fatto che la coppia pur essendo sposata da 15 anni è ancora innamorata. E’ stato lo stesso Felipe a dichiarare lo scorso anno: ” Sono un uomo fortunato”

Tuttavia non mancano i problemi, vedi lo scandalo di Jauan Carlos che ha lasciato la Spagna per trasferirsi negli Emirati.

Perché Felipe e Letizia non sono rimasti a Majorca

A differenza dei reali inglesi piuttosto latitanti durante l’emergenza Covid, la coppia spagnola ha mostrato sensibilità e vicinanza al popolo durante e dopo l’emergenza Coronavirus, in particolare quando ha fatto il tour della Spagna per promuovere il turismo.

Solo dopo la famiglia si è trasferita a Majorca per delle vacanze decisamente insolite. Durante questo periodo Felipe di Spagna e sua moglie hanno visitato Ibiza ammirando anche la bellezza dell’artigianato locale.

Tuttavia non sono sfuggiti agli occhi dei media e dei tabloid del gossip i look indossati dalla regina Letizia Ortiz, a tal punto che il designer Charo Ruiz ha dichiarato a una nota testata spagnola: “Ho sempre sognato di vestire la regina Letizia, ha un bel fisico che valorizza i miei abiti”

E infine Felipe e Letizia tornano a Madrid per continuare a lavorare e dare il loro contributo al popolo spagnolo durante questo periodo in cui il picco dei contagi Coronavirus in Spagna continua a salire.

