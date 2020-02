Letizia Ortiz e Felipe, le foto del San Valentino speciale dei reali di Spagna fra abbracci sorrisi e complicità.

Letizia Ortiz e Felipe VI di Spagna sono una coppia ancora innamorata dopo quindici anni di matrimonio. I reali lasciano da parte il protocollo e nonostante i fotografi non nascondono la complicità e l’amore che li lega fra sguardi sorrisi e abbracci.

Letizia Ortiz e Felipe innamorati dopo 15 anni

La scorsa estate durante un intervista rilasciata ad un magazine francese, Felipe di Spagna aveva dichiarato di essere un uomo felice, e lo dimostra in queste immagini scattate in Andalusia dove i reali si sono recati per il 50esimo anniversario del Parco Nazionale di Doñana.

Proprio li in mezzo alla natura che la coppia reale si è comportata in modo molto semplice senza nascondere la loro complicità e intimità fra sorrisi, abbracci, battute, nonostante la scorta a distanza.

Insomma il comportamento di una coppia normale, questo le immagini mostrano e a giudicare dagli sguardi che i due si lanciano c’è poco da commentare, Felipe VI e Letizia Ortiz sono molto legati da un amore che dura da più di quindici anni.

Non è la prima volta che i reali spagnoli vengono fotografati in attegiamenti affettuosi, ma così non accadeva da tempo. Il più delle volte le immagini che li ritraggono sono quelle degli impegni ufficiali. Ma anche in quelle occasioni ogni tanto scappa qualche dettaglio che non nasconde quanta complicità vi sia fra i reali spagnoli nonostante tutte le chiacchiere del gossip in passato.

Felipe Vi e Letizia di Spagna sebbene siano reali con tanto di protocollo da seguire ( anche se meno antiquato rispetto alla monarchia inglese) non dimenticano prima di tutto di essere una coppia e queste immagini così spontanee ne sono una valida testimonianza.

Per l’occasione la coppia reale ha indossato abiti casual, lei ha scelto jeans bianchi di Mango e giacca stile militare, casual elegante anche il look di Felipe VI

