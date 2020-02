Letizia Ortiz, re Felipe VI e le figlie Leonor e Sofia. Ecco il nuovo album di foto con rilasciato da Palazzo Zarzuela.

La casa reale spagnola ha rilasciato dieci nuove immagini di Letizia Ortiz suo Marito Felipe e le giovani figlie. Si tratta di foto recenti dove vedremo i reali di Spagna formato famiglia o in ritratti singoli e in coppia. Ecco le immagini.

Letizia Ortiz Felipe e le figlie

Le foto ufficiali che il palazzo reale ha rilasciato sono le prime di Letizia e Felipe dopo dieci anni, motivo per cui state commentate da vari magazine e giornali online a livello internazionale. Fra questi ci sono i giornali inglesi che lodano lo stile glamour della famiglia reale spagnola, in particolare quello di Letizia, la principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

Pubblicazioni anche su magazine online, tedeschi, insomma Felipe Letizia e le figlie piacciono molto perché trasmettono l’immagine di una famiglia felice e di una coppia ancora innamorata.

Le immagini mostrano il re in alta uniforme la regina in abito da sera con tanto di corona, ma ci sono anche quelle più casual in cui Letizia di Spagna indossa alcuni abiti più semplici ma sobri.

Gli occhi cadono sulle foto scattate alle figlie. Le due ragazze insieme sono molto belle, ma è altrettanto bella l’immagine della giovane erede al trono Leonor che mostra già uno sguardo intenso e sicuro, come a dire che conosce bene quale futuro l’aspetta

Per chi non fosse informato la prima figlia di Felipe e Letizia di Spagna un giorno sarà regina, ma è già principessa delle Asturie, oltre ad avere altri titoli, e come abbiamo visto anche di recente Leonor sarà sempre più presente in tutti gli eventi ufficiali.

Insomma nonostante il gossip di oggi si sia concentrato sul divorzio del nipote della regina Elisabetta II e sulle solite Meghan Markle e Kate Middleton, Letizia Ortiz e Felipe formato famiglia non passano mai inosservati.

