Letizia Ortiz e Sofia di Spagna due donne diverse che condividono lo stesso interesse servire la corona. Ecco cosa scrive il più importante magazine sulle famiglie reali.

Letizia Ortiz regina di Spagna oggi e sua suocera Regina Sofia sono il punto di forza della monarchia spagnola. In passato il ruolo di Sofia è stato fondamentale affinché Juan Carlos potesse diventare re. Mentre oggi Letizia di Spagna ha il compito di sostenere suo marito Felipe VI vittima degli scandali del padre.

Vediamo cosa scrivono i media stranieri su cosa accomuna Letizia e Sofia nonostante il gossip

Letizia e Sofia di Spagna: due regine per un re in pericolo

Questo è il titolo del magazine cartaceo francese ‘Point de Vue’ che punta gli occhi ancora una volta sulla famiglia reale spagnola. Ma lo fa analizzando il ruolo delle donne della monarchia a partire dalla regina Sofia ancora molto amata dal popolo spagnolo, per passare a Letizia Ortiz oggi e a sua figlia principessa Leonor futura regina di Spagna.

Insomma la monarchia nel paese spagnolo è un’impresa femminile. Unica figura maschile come molti sanno è Felipe VI che da sei anni dopo l’abdicazione del padre siede sul trono di Spagna, pertanto da allora sua moglie è l’attuale regina consorte.

Il vero ruolo di Letizia Ortiz oggi

Amata per il suo invidiabile stile Letizia di Spagna è molto di più di quello che spesso i media scrivono, il compito dell’attuale regina spagnola infatti è andato crescendo nel tempo.

Oggi Letizia Ortiz (che ricordiamo è in tour in Spagna con il marito in tutti i luoghi colpiti dalla pandemia) oltre ai suoi doveri da regina, deve insegnare a sua figlia cosa significa servire la corona. Ruolo per cui un giorno verrà inevitabilmente giudicata .



Tuttavia il sostegno della suocera Sofia non manca e nonostante vi siano state incomprensioni in passato (beghe tipiche tra suocera e nuora) l’attuale regina di Spagna e la regina emerita Sofia mostrano una complicità notevole nel sostegno alla corona e sul futuro di Leonor, a testimonianza che la monarchia in Spagna è una questione di donne destinate a restare nella storia.



