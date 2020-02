Leonor di Spagna il primo impegno pubblico del 2020 insieme sua sorella infanta Sofia. Ma gli occhi sono puntati sulla futura regina di Spagna

Dopo aver debuttato ai premi Principessa delle Asturie Leonor di Spagna prima figlia di Felipe VI e Letizia Ortiz ha partecipato alla cerimonia di apertura della XIV legislatura. Ecco le ultime news e il su Leonor erede al trono di Spagna.

Leonor di Spagna 2020

I media spagnoli aspettavano di vedere di nuovo la loro giovane principessa dopo circa tre mesi dall’ultima volta che la giovane è apparsa in pubblico durante il Princess of Girona Awards che si è tenuto a Barcellona. Da allora Leonor e sua sorella Sofia non sono più apparse in pubblico tranne una foto scattata da un passante che ritrae Leonor e suo padre a spasso a Madrid.

Vedi anche: Leonor di Spagna come si educa una futura regina

Letizia e Felipe non amano sfoggiare le figlie in pubblico e non pubblicano foto su instagram se non nelle occasioni ufficiali in cui queste devono essere presente. Sebbene la coppia reale spagnola sia più moderna rispetto alla monarchia inglese che segue le vecchie tradizioni, per Letizia e Felipe come per molti genitori le figlie non si toccano.

Non è la prima volta che Leonor e Sofia partecipano a eventi di questa natura, è già successo nel 2016 ma allora le due ragazzine avevano 12 e 9 anni. Ora la situazione è diversa, Leonor di Spagna ha compiuto lo scorso ottobre 2019, 14 anni ed è una giovane adolescente che crescendo diventerà sempre più bella.

La presenza di oggi rappresenta per Leonor di Spagna e sua sorella Sofia il primo atto ufficiale del 2020.

Le due figlie del re e della regina di Spagna hanno partecipato alla cerimonia vestite con un cappotto blu e e in modo sobrio come la loro madre. L’unico vezzo di Leonor sono le sue ballerine rosse che abbinato al suo tailleur sempre rosso.

Queste le ultime news e foto sulla principessa Leonor futura Regina di Spagna.

Vedi anche: Il destino segnato di Leonor di Spagna chi lo decide