Leonor di Spagna, ecco la figlia di re Felipe e Letizia Ortiz a Oviedo dove verranno consegnati i premi principessa delle Asturie. Ecco foto e news sui reali di Spagna.

Leonor di Spagna ha 15 anni, oramai non è più una bambina, ma è una futura regina e questo fa la differenza. La giovane figlia di Felipe VI di Spagna così come sua sorella infanta Sofia è molto legata alla madre e sembra seguire il suo stile. Ecco le ultime immagini di Leonor di Spagna e Letizia Ortiz.

Lo stile di Leonor di Spagna

Un giorno sarà regina, ma già il suo stile è quello di una principessa moderna sobria, elegante ma allo stesso tempo bella e con quel modo di fare di chi è nato da sangue reale. Stessa cosa vale per sua sorella Sofia che pur essendo più piccola già è alta quanto sua madre Letizia di Spagna.

Ma come si veste Leonor?

I media spagnoli non hanno dubbi, dietro lo stile della futura regina c’è la mamma. non a caso ad Oviedo la principessa delle Asturie sfoggia un vestito di Mango da 40 euro e sopra una giacca firmata da Carolina Herrera. Stilista che veste Letizia Ortiz per le grandi occasioni da quando la regina ha abbandonato il designer Felipe Varela.

Insomma quello di Leonor è un perfetto mix&match tra moda firmata e moda low cost che la figlie di re Felipe indossano per le grandi occasioni in pubblico.

Tuttavia quest’anno non ci saranno sfarzi e feste a causa della pandemia e per l’arrivo della famiglia reale le autorità locali hanno preso tutte le precauzioni anti – Covid. non mancheranno comunque gli argomenti da gossip, gli occhi dei media infatti sono infatti puntati sulla regina Letizia e i look delle sue figlie. Insomma Leonor di Spagna ha già scelto il suo stile per ora da principessa: moderna elegante e internazionale

