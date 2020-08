Chi ha detto che Elisabetta II si ritira? Nessun giornale inglese serio lo ha scritto. Ecco perché questa news è solo gossip.

“La regina Elisabetta si ritira per occuparsi del marito” E’ una news che fa sorridere e che arriva dalle solite ipotesi sulla Royal Family inglese su cui il gossip non smette di speculare. Ma siete sicuri che Elisabetta II dopo aver giurato fedeltà alla corona nel lontano 2 giugno 1953, sia disposta a ritirarsi per fare la casalinga o la badante del principe Filippo? Vediamo cosa dicono i quotidiani inglesi al riguardo

La regina Elisabetta nel 2021 lascia il trono. Gossip o verità?

La notizia del presunto ritiro di Elisabetta II è stata riportata da Closer, tabloid scandalistico americano. Ecco la copertina.

Nessun quoitidiano inglese ne parla, almeno quelli seri. Ci riferiamo al The Telegraph testata giornalistica molto vicino a tutto quanto accade intorno alla famiglia reale inglese, e al quotidiano antimonarchico Guardian .

Tuttavia un eventuale ritiro da parte della sovrana inglese sarebbe una notizia che verrebbe riportata da tutti i media del mondo, vista l’importanza di Elisabetta II e la sua lunga storia in 68 anni di regno.

Senza dubbio la regina Elisabetta con i suoi 94 anni non ha le energie per assolvere a tutti gli impegni reali che il suo ruolo comporta, ma è ancora in grado di andare a cavallo nella sua dimora scozzese di Balmoral. In aggiunta al fatto che di recente ha partecipato alle nozze di sua nipote principessa Eugenia di York.

Le ultime news riportate dai tabloid inglesi più seri parlano di altro, e nello specifico: di assunzioni al Castello di Windsor e dei messaggi inviati da sua maestà a seguito dell’incidente ferroviario vicino a Stonehaven.

Insomma per ora Elibetta seconda non ha detto e rilasciato nessuna comunicazione in merito ad un suo eventuale ritiro dalla corona. Se un giorno dovesse succedere state tranquilli che ne parlerà tutto il mondo, no un magazine americano di gossip del momento da leggere sotto l’ombrellone.

