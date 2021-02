Reali inglesi e il gossip del mese, la Regina Elisabetta in Tv con Kate Middleton lo stesso giorno dell’intervista a Harry e Meghan. Ecco le ultime sulla saga dei Windsor 2021

Sono giorni i giornali del gossip scrivono di Harry Meghan e della frattura definitiva con la famiglia reale oltre a Meghan Markle incinta del secondo figlio. Ma c’è qualcosa di più i Sussex hanno deciso di rompere il silenzio dopo aver rotto i legami con la Royal Family e lo faranno con un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ecco le ultime sui reali inglesi.

Perché la regina Elisabetta e Kate Middleton parlano in Tv

L’occasione è il Commonwealth Day che a differenza degli anni precedenti, e a causa della pandemia ,non vedrà la famiglia reale all’Abbazia di Westminster. Lo scorso anno erano presenti anche il principe Henry e sua moglie Meghan. Indimenticabile infatti la foto che esprime il rancore di Kate Middleton oltre alla freddezza trai due figli di Diana.

Insomma, quest’anno la regina Elisabetta ha deciso che il 7 marzo oltre il suo discorso annuale alla BBC per celebrare il Commonwealth Day, ci sarà una sorta di programma televisivo dove dove parteciperanno il principe del Galles oltre a William e Kate Middleton.

La notizia del programma è arrivata dopo che i Sussex hanno confermato che non torneranno in Uk, ma l’intento è quello di distrarre i sudditi di Sua Maestà da quella che sarà la trasmissione più attesa, ovvero la prima intervista di Harry e Meghan dopo la rottura oramai definitiva con la Royal Family.

Quando verrà trasmessa l’intervista di Harry e Meghan

Domenica 7 marzo la CBS emittente televisiva aamericana trasmetterà l’intervista a Meghan Markle e al principe Harry, quindi non vi è alcun dubbio che l’attesa per quello che i Sussex è molto alta. Certamente la news di questo teatrino reale in Tv dedicato all’importanza del Commonwealth prima dello speciale dedicato alla coppia Harry e Meghan dimostra la fragilità della monarchia.

