Kim Kardashian è ufficialmente la donna più ricca di Instagram secondo la classifica Forbes, ma quanto guadagna e come ha fatto tanti soldi? Ecco le cifre del suo patrimonio.

Il patrimonio di Kim Kardashian è di un miliardo di dollari rispetto ai 780 milioni di dollari dello scorso ottobre 2020. Questa è la stima della testata americana Forbes. Ma a come è riuscita la Kardashian a fare tanti soldi? Con i social, è lei la donna più ricca di Instagram. Ecco quanto guadagna e come ha iniziato.

Kim Kardashian patrimonio

La kardashian è nota in tutto il mondo per i suoi trascorsi, e non era una sconosciuta quando ha iniziato fare soldi con i social. Il suo patrimonio di oggi lo deve infatti alla popolarità che si è costruita in questi anni su tutti i social network.

A fare la stessa cosa ci hanno provato in molti dopo di lei, per fare un esempio facile anche la Ferragni e sua sorella Valentina fanno soldi grazie alle sponsorizzazioni su Instagram, ma non sono certo popolari quanto Kim Kardashian, e inoltre non hanno il suo carisma e il suo seguito

La ricchezza di Kim Kardashian è dovuta ai prodotti cosmetici la KKW Beauty lanciata nel 2018 e andati esauriti in poche ore. Inoltre c’è anche Skims una linea di abbigliamento intima contenitiva di sua proprietà lanciata nel 2019. In aggiunta ci sono le varie sponsorizzazioni, le azioni di Amazon oltre a varie proprietà immobiliari e gioielli.

Il successo dei ricavi è dovuto all’intuito di questa donna che ha saputo sostituire la pubblicità cartacea con la piattaforma di Instagram dove ha un seguito di 213 milioni di follower. Inoltre secondo quanto riferiscono i media americani, durante la pandemia kim ha abilmente ampliato l’offerta con l’abbigliamento sportivo più comodo e più adatto per stare a casa. Anche in questo caso è stato un successo.

Il fenomeno kardashian però non è nato da poco, sono anni che le sorelle Kardashian prima aiutate dalla madre hanno investito in prodotti di bellezza e su instagram.

Prima di Kim infatti c’è stata la sorella Kylie, ma si tratta di un fenomeno destinato a continuare fino a quando Instagram sarà la piattaforma dove fare soldi. E quando questo fenomeno finirà ci sarà un nuovo social, ma per Kim Kardashian poco cambia. I suoi followers sono talmente tanti ( basti pensare che solo su Twitter la seguono 6,6 milioni di persone) che non avrà problemi a trovare nuove strade, anzi forse le sta già cercando..

