Quali sono le ultime news su Kate Middleton? La moglie del principe William rischia di cadere dalle stelle alle stalle. Ecco quali news arrivano dai tabloid inglesi.

Kate Middleton, la duchessa di Cambridge come sempre è la protagonista del gossip, anche quando non fa nulla. Quindi perché tutti parlano di Kate? Si parla di Catherine Middleton a causa del libro su Harry e Meghan scritto da due giornalisti inglesi.

Vi ricordiamo che Finding Freedom, venduto come la vera biografia del principe Harry e sua moglie Meghan Markle, no è stato mai autorizzato dalla coppia come riporta la BBC nel suo articolo dello scorso 25 luglio. Tuttavia si tratta di un libro che come tutti i fatti che riguardano i reali inglesi fa discutere. Ma perché Kate Middleton sarebbe coinvolta? Scopriamolo subito.

Kate Middleton e Finding Freedom

Kate o meglio Catherine Duchessa di Cambridge come la chiamano gli inglesi, è sempre coinvolta quando si tratta di gossip reale, ma lo è ancor di più quando si parla di Meghan Markle. Le due donne non sono mai state amiche, ma non ci voleva un libro per capirlo, bastava osservare le foto e le espressioni della Middleton che mostra il suo vero volto “rancoroso” a differenza del viso solare di Meghan.

Continuando in questa farsa del libro su Harry e Meghan, la Middleton avrebbe la sua parte di colpe secondo quanto scrivono gli autori. Anzi è proprio lei a essere al centro delle critiche per aver appoggiato suo marito William e gli atteggiamenti da snob nei confronti della cognata.

Ora, essere snob per i reali è una normalità, la storia insegna. Essere invece razzisti è cosa ben diversa. Purtroppo con Meghan Markle razzista lo sono stati i reali quanto tutta la stampa inglese, kate Middleton non è stata da meno. Ma l’attuale duchessa di Cambridge dovrebbe ricordare da dove viene quali sono le sue origini, e chi era prima di diventare moglie del principe William e conquistarsi un posto a palazzo reale.

Quindi se questo libro racconta parte della verità sui rapporti tra Kate e Meghan, a uscirne male sarà Kate Middleton, anche se qualcuno coprirà come ha sempre fatto, i veri difetti della moglie di William d’Inghilterra, oggi Catherine, duchessa di Cambridge.

