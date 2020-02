L’inghilterra è uscita dalla Ue, cosa è cambiato per Kate Middleton e suo marito principe William? Le ultime news sui reali inglesi dopo la Brexit.

Kate Middleton e il principe William vanno ai Bafta 2020 e della Brexit se ne fregano. L’uscita del Regno Unito dalla Ue non ha mai coinvolto i reali a parte la regina Elisabetta, trascinata in una polemica politica la scorsa estate dall’attuale primo ministro Johnson.

Il motivo per cui i reali non devono essere coinvolti in questioni politiche è dato dalla neutralità, re e regine sono al di sopra delle parti politiche e non hanno poteri. Vediamo comunque le facce di William e Kate dopo che tutti i giornali del mondo hanno parlato dell’uscita dell’Inghilterra dall’ Unione Europea.

Kate Middleton dopo la Brexit ai BAFTA 2020

Si tratta della prima uscita dei Duchi di Cambridge dopo la storica nottata che ha sancito la separazione del Regno Unito dall’Unione Europea. La coppia reale ha partecipato ai BAFTA 2020 conme è successo nel passato. Naturalmente gli occhi erano puntati su Catherine, o meglio sull’abito bianco e oro indossato dalla Duchessa di Cambridge firmato da Alexander McQueen

Le immagini di William e Kate mostrano la coppia serena sorridente ecc ecc.. tutto quello che devono dimostrare di essere, anche se il loro matrimonio andasse a rotoli.

Ma essere reali significa questo mai mostrare i tuoi veri sentimenti in pubblico, questo è quello che vuole Elisabetta II e che abbiamo visto anche nella serie Tv The Crown.

Kate Middleton incarna la perfetta reale ipocrita, riesce benissimo a non mostrare emozioni di alcun genere tranne la sua risata e sorriso costante a differenza della povera suocera Diana che non ha mai conosciuto ma che imita spesso nell’abbigliamento.

La Brexit è appena iniziata il processo di uscita durerà 12 mesi, nel frattempo i reali e la Middleton vivranno tranquilli, per loro il problema economico non esiste, per il resto degli inglesi si.

