Kate Middleton in rosa sembra la regina Elisabetta, ecco perché L’ultimo Gossip sulla duchessa di Cambridge e il principe William.

Quando si parla di Kate Middleton c’è poco da dire a parte i suoi vestiti. La moglie del principe William non brilla infatti per le sue attività lavorative o reali, bensì per ciò che indossa, e stavolta ha sbagliato colore. Ecco le ultime sui reali inglesi.

Kate Middleton e il cappotto rosa confetto.

Nonostante la figuraccia e le polemiche che vedono coinvolta tutta la Royal Family a seguito dell’intervista di Harry e Meghan, Il Principe William e sua moglie Kate si sono recati presso una scuola per le loro solite attività reali. Per l’occasione la Middleton ha pensato di indossare l’ennesimo cappottino, rigorosamente bubble-gum con tanto di maglioncino abbinato..e mascherina in stile carta da parati.

Si tratta di un colore che sebbene sia di tendenza per la primavera estate 2021, non è facilissimo da portare. E diciamo la verità, addosso a Kate Middleton con la sua carnagione tipicamente inglese, è un cazzotto in un occhio.

I colori pastello sono quelli che indossa spesso la regina Elisabetta, ma per un motivo specifico, sua maestà per ragioni di sicurezza deve essere sempre visibile.

Una duchessa che non è neanche una principessa, e che potrebbe non diventare mai regina, visti gli umori in Uk, non necessariamente deve vestire di colori squillanti. Tuttavia Kate Middleton osa comunque, anche in passato si è vestita di celeste bebè.

Il cappotto primaverile che ha indossato la moglie del principe William è firmato dal brand italiano Max & Co che fa capo al gruppo Max Mara, la cui collezione primavera estate 2021 contempla in catalogo le nuance confetto. Ma gli abbinameti sono azzeccati, e soprattutto Max & Co si rivolge a un target giovane.

Quindi prima di indossare un cappotto rosa come quello di Kate Middleton abbinato sempre al rosa, pensateci bene…e soprattutto evitate la mascherina con fiorellini che fa tanto tappezzeria old english.

